ABD 3 bin askerini bölgemize gönderiyor! Ortadoğu Coni'lere mezar olacak!

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş 26. gününe girerken, Pentagon’un ’nden yaklaşık 3 bin askeri bölgeye göndermeye hazırlandığı iddiası gündem oldu. Bu gelişmeye İran’dan sert yanıt gelirken, Ali Ekber Ahmediyan, ABD’ye “Daha da yaklaşın” mesajı verdi.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 26. günde tüm şiddetiyle devam ederken, tarafların karşılıklı açıklamaları ve ortaya atılan iddialar tansiyonu iyiden iyiye zirveye çıkardı.

DÜNYAYI TEDİRGİN EDEN İDDİA

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Pentagon'un Orta Doğu'ya asker göndermeye hazırlandığını yazdı.

"HENÜZ RESMİ TALİMAT VERİLMEDİ"

Haberde, 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askerin " İran'la savaşa destek" amacıyla Pentagon tarafından Orta Doğu'ya gönderilmesi konusunda son aşamaya gelindiği, ancak henüz resmi talimatın verilmediği belirtildi.

İRAN'A KARA BİRLİKLERİ GÖNDERİLECEK Mİ?

82. Hava İndirme Tümeni'nin muharebe tugayı, Amerikan ordusunun "acil müdahale gücü" olarak görev yapıyor ve 24 saat içinde dünyanın herhangi bir yerine sevk edilebiliyor. Söz konusu birlik, havaalanlarını ve arazileri ele geçirmek için çekişmeli bölgelere paraşütle atlamak üzere eğitiliyor. Öte yandan aynı haberde, ABD'li yetkililerin " İran'a kara birlikleri gönderme konusunda" henüz bir karar almadığı iddiası da yer aldı.

WSJ, haberinde ayrıca, 82. Tümen'in, Hürmüz Boğazı'nın zorla yeniden açılmasına yönelik bir operasyonda ya da İran'ın stratejik adalarını veya kıyı şeridini ele geçirmeye yönelik bir operasyonda görev yapabileceği değerlendirmesine yer verdi.

İRAN'DAN YANIT GECİKMEDİ

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in Savunma Konseyi'ndeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, ABD basınında yer alan ve ABD Savunma Bakanlığı'nın 82'nci Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.

"20 YILDIR HAZIRLIK YAPIYORDUK"

Ahmediyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın uzun süredir muhtemel bir askeri senaryoya hazırlandığını vurgulayarak, "Yıllardır ABD'lilerin belirlenen noktalara gelmesini bekliyorduk ve yirmi yılı aşkın süredir bu an için asimetrik savaş stratejisiyle hazırlık yapıyoruz. Artık ABD askerlerine tek bir mesajımız var: Güzel, daha da yaklaşın" ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.