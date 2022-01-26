ABD 222, İsveç 116 sporcu ile olimpiyatlarda

Yeni Akit Ankara

Çok sayıda siyasetçi ve ünlü ismin katılacağını açıkladığı olimpiyatlarda ABD, 222 sporcuyla yarışacak. ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 115 erkek ve 107 kadın olmak üzere 222 sporcudan oluşan ekibin, ülkenin Kış Olimpiyatları’na katılan en büyük ikinci heyeti olduğu belirtildi. Açıklamada, 2022 Kış Olimpiyatları’na katılan 107 kadın atletin, ABD takımının Kış Olimpiyatları’na katılan en büyük kadın sporcu grubunu oluşturduğuna dikkat çekildi.

İsveç’in şimdiye kadarki en kalabalık kafilesi

İsveç de şimdiye kadarki en büyük Kış Olimpiyatları kadrosunu oluşturarak 116 sporcuyu Beijing Kış Olimpiyatları’na göndereceğini açıkladı. İsveç Olimpiyat Komitesi CEO’su Peter Reinebo açıklamasında, “Hedefimiz Beijing Kış Olimpiyatları’nı, İsveç’in tüm zamanların en iyi Kış Olimpiyatları yapmak” dedi. İsveç ekibinde kros kayağı sporcusu Elliott Baralo ve alp kayakçısı Charlotta Safvenberg gibi isimler bulunuyor.