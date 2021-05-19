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Dünya ABD 20 yıl sonra milyonlarca kişiyi katlettiği Afganistan’dan çekilmeye başladı!
Dünya

ABD 20 yıl sonra milyonlarca kişiyi katlettiği Afganistan’dan çekilmeye başladı!

11 Eylül saldırılarını bahane ederek 20 yıl önce Afganistan’ı işgal eden ABD, milyonlarca kişiyi katlettikten sonra ülkeden çekilmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 10:56:00 -
ABD 20 yıl sonra milyonlarca kişiyi katlettiği Afganistan’dan çekilmeye başladı!

ABD Merkez Komutanlığı, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin yüzde 13 ile yüzde 20 oranında tamamlandığını belirtilirken, tam anlamıyla çekilmenin 11 Eylül’de bitmesi bekleniyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Afganistan’dan çekilme sürecinin yaklaşık yüzde 20 oranında tamamlandığını belirtildi.

Açıklamada, “ABD Merkez Komutanlığı, tüm geri harekat sürecinin yüzde 13-20’sinin tamamladığını tahmin ediyor.” denildi.

ABD ve NATO’nun Afganistan’dan çekilme süreci 1 Mayıs'ta resmi olarak başlamıştı.

115 askeri nakliye uçağının yükü kadar malzeme çekildi

CENTCOM, ABD Savunma Bakanlığının ABD Başkanı Joe Biden'ın çekilme kararının ardından bu yana 115 adet C-17 tipi askeri nakliye uçağının yüküne eşdeğer malzemeyi geri çektiğini ifade ederek, 5 binden fazla ekipmanın imhası için Savunma Lojistik Ajansına teslim edildiğini aktardı.

CENTCOM ayrıca, ABD’nin 5 askeri tesisin kontrolünü de Afganistan ordusuna devrettiğini açıkladı.

11 Eylül’e kadar tamamlanacak

Biden, 14 Nisan'da ABD’nin 1 Mayıs’tan itibaren Afganistan’dan geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon'a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül’e kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

ABD'nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, “Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz.” denilmişti.

3 bin 500’e yakın askeri var

ABD'nin Afganistan’da 2 bin 500 ile 3 bin 500 civarında, NATO’nun ise 7 bin 500 civarındaki askerinin bulunduğu tahmin ediliyor.

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Yorumlar

Şahika

Çeklirmi bu hin oğlu hin, haçlı şeytanlar, muş gibi yapıyordur.. Ele geçirmiş o kadar da, oranın hainlerini bulup başa koymuştur...
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Ferit

Nerde amerika orada katliam ve göz yaşı varne amerika siyonistlerin arka bahçesi olmuş.
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