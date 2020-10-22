ABD: 2. Süvari Alayı Doğu Avrupa ülkelerine yayılabilir

Atlantik Konseyinde açıklamalar yapan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Şu an Almanya’da bulunan 2. Süvari Alayının Polonya’ya kaydırılması için bu gerçek bir şans. Ayrıca bu önemli gelişme Ağustos ayında alınan kararların güçlendirilmesi için de oldukça önemli bir adım.” dedi.

Bakan Esper “2. Süvari Alayının en azından bir kısmının Polonya’nın doğusuna yerleştirebilmek gerçekten büyük bir avantaj. Esasında bu Polonyalıların da istediği bir şey ve ben bu hareketin oldukça mantıklı olduğunu düşünüyorum. Birçok NATO ülkesinin de böyle bir hareketin mantıklı olduğuna inandığı düşüncesindeyim.” diye konuştu ve Rusya sınırına yeni bir üs planını bir kez daha sözleri ile ifade etti.

Esper, 2. Süvari Alayı Almanya'nın Bavyera eyaletinin Vilseck şehrinde konuşlanmıştır. Halihazırdaki alayı Polonya’ya taşımak ve ek olarak öncesinde kararlaştırılmış bin ABD askerinin de yine Polonya’ya gönderilebileceğini belirtti.

Esper, 2020 Ağustos ayında Polonya ile imzalanan askeri işbirliği anlaşması son derece mühim olduğunu belirtti. Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, söz konusu birliğin Polonya’ya kaydırılmasının asıl hedefinin Avrupa’daki birliklerinin azaltılması olmadığını, NATO’nun doğu sınırına verdiği önem dolayısıyla böyle bir karar alındığını söyledi.

Polonya, ülkenin batısında bulunan Powidz’de ABD Ordusu zırhlı tugayına ev sahipiliği yapabilecek bir tesis inşaatı projesinin iki yıl içinde tamamlanmasını planlanıyor.

star.com.tr