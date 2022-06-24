ABD, 15 yıllık işkencenin ardından serbest bıraktı! Suçsuz yere zindanlarda tutuluyordu

Anadolu Ajansı'nda aktarılan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Guantanamo tutukevinde tutulan "Gul" lakaplı Asadullah Harun el-Afgani'yi (Esedullah Harun Gül) serbest bırakarak ülkesi Afganistan'a dönmesi için Katar'a iade ettiğini bildirdi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı bugün, "Gul" olarak da bilinen Asadullah Harun el-Afgani'nin, anavatanı Afganistan'a geri dönüşünü kolaylaştırmak için Guantanamo Körfezi'ndeki tutukevinden transfer edildiğini duyurdu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bakanlığın diğer ABD kurumları ile koordineli olarak ABD'nin artık Afgani'nin "tutukluluğunun devam etmesini haklı gösterecek yasal bir dayanağı olmadığına" karar verdiği belirtildi.

7 Ekim 2021'de Savunma, Dışişleri, Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıklarından üst düzey yetkililerinden oluşan Periyodik İnceleme Kurulu, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve Genelkurmay Başkanlığının Afgani'nin transfer için uygun olduğuna karar verdiği hatırlatılan açıklamada, Katar'ın söz konusu transfere aracılık ettiği belirtildi.

Asadullah Harun el-Afgani'nin ne zaman kaçırıldığı bilinmiyor ancak kayıtlarda 22 Haziran 2007'de Guantanamo'ya getirildiği belirtiliyor.

Hakkında 2016'ya kadar neredeyse hiçbir şey bilinmeyen Afgani, ABD tarafından El Kaide'nin kuryesi ve bomba yapımcısı olarak suçlanıyordu.

Annesi oğlunu bekliyordu

Mepa News'te yer alan habere göre, 15 yıldır Guantanamo'da tutulan Esedullah Harun Gül'ün annesi oğlunun serbest bırakılacağı günü bekliyordu.

Seher Bibi, oğlu Esedullah 2007 yılında ABD güçlerince alıkonulduğu günden bu yana büyük bir ümitle oğlunun serbest bırakılmasını talep ediyordu.

"Oğlumun hala Guantanamo'da tutulmasına artık kimse aldırmıyor. Diğer mahkumların hepsi bırakıldı ama oğlum hala orada mahzun şekilde bekliyor. Artık sabrım kalmadı. Aklımı yitireceğim."

Oğlunun, dünyanın en kötü cezaevleri arasında yer alan Guantanamo'dan serbest bırakılmasını bekleyen yaşlı Afgan kadının ifadeleri, Esedullah'ı bir kez daha gündeme getirmişti.

Esedullah Harun Gül kimdir?

2007 yılında Afganistan'ın doğusunda bir gece baskınında alıkonulan, El Kaide ve Hizbi İslami ile bağlantılı olduğu iddia edilen ancak 2007 yılından beri resmi bir suçlama yahut yargılama olmaksızın mahkum olarak tutulan Esedullah, ABD'nin insan hakları ihlallerinin en bariz örnekleri arasında.

Guantanamo'nun Afgan mahkumu, işkenceler ve kötü muamele ile anılan cezaevinde, hukuksuz şekilde, hiçbir suçlama ile karşı karşıya kalmadan tutulan Müslüman mahkumlardan biriydi.

Açlık grevindeydi

Kendisine yönelik kötü muameleyi protesto etmek, hakkında herhangi bir suçlama olmadan Guantanamo'da tutulmasına karşı çıkmak ve serbest bırakılmak amacıyla Harun Gül, Temmuz ayında açlık grevine girdi.

Afganistan'da yaşayan ailesi, Esedullah'ın hayatından endişe ettiklerini, sivil toplum kuruşlarının bir an önce serbest kalması için harekete geçmesi gerektiğini ifade etmişti.

Esedullah'ın kısa sürede 9 kilo kaybettiği belirtiliyordu.

Guantanamo'da mahkumlar daha önce de birçok kere işkence ve kötü muamelelere karşı açlık grevine gitmiş, ABD mahkumları zorla besleme yoluyla grevi sona erdirmişti.

Guantanamo Cezaevi, 21'inci yüzyılda en büyük insan hakları ihlallerinin yaşandığı merkezlerin arasında yer alıyor.