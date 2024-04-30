ABB'nin amblem değişikliği çıkışına Ak Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan sert tepki

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından belediyenin resmi ambleminin belirlenmesi konusunda kararın yarışmayla halka bırakılması için Belediye Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarına teklifte bulunulacağı duyuruldu. ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, belediyeye, 31 Mart seçimlerinin ardından resmi amblemin değişmesi konusunda sosyal medya ve 153 çağrı merkezinden yoğun başvuru geldiği belirtildi.

"AMBLEM DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Konuya ilişkin olarak AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, açıklamalarda bulundu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır kullanılan ambleminden duyduğunuz rahatsızlığın gerekçesi nedir? Başkentimizin çözülmeyen sorunları ortada dururken neden böyle bir gündemle halkı ve kamuoyunu meşgul ediyorsunuz? Sayın Yavaş’a soruyoruz, amblem değişikliği de yeni bir israf kapısı değil mi, suni bir gündem değil mi, üstelik milli ve manevi değerlerimizle örtüşerek hazırlanan bu amblemle olan problemi bilmek hakkımız değil mi? Ankara Büyükşehir Belediye'sinin amblem değişikliğine izin vermeyeceğiz!” dedi.

"MEVCUT AMBLEM MİLLETİMİZİN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜNÜ YANSITMAKTADIR"

Özcan şunları söyledi: "Amblemde kullanılan motiflerin anlamlarını tekrar hatırlayalım, amblemin altındaki hilal ve yıldız ülkemizin bağımsızlığını, milletimizin birlik ve bütünlüğünü yansıtmaktadır. Amblemin üstündeki 5 adet yıldız, Anadolu’da kurulan Türk Devletlerinin Başkentlerini sembolize etmektedir. Her bir yıldız Konya, Bursa, Edirne, İstanbul ve Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara temsil etmektedir. Yukarıya doğru yükselen minareler ve Hacettepe sırtlarından Güney’e bakışta Kocatepe Camii arasından Atakule’nin görünen siluetidir. Amblemin altındaki hilalin üstünde görülen kale figürleri de tarihi Ankara Kalesi’dir.

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"KENT UZLAŞISI YAPTIĞINIZ ORTAKLARINIZ AY VE YILDIZDAN MI RAHATSIZ OLDU?"

"Bu anlamlı sembollerle dolu amblemde sizi minareler mi rahatsız etti ya da kent uzlaşısı yaptığınız ortaklarınız ay ve yıldızdan mı rahatsız oldu? Algılarla yönettiğiniz büyükşehir belediyesindeki yolsuzluklar, adrese teslim ihaleler ortaya çıktıkça, bunların üzerini örtmek için yeni bir kılıf mı bulmaya niyetlendiniz?

"ANKARALININ KAYBEDECEK BİR DAKİKASI YOKTUR"

Ankara halkının bunlarla kaybedecek bir dakika zamanı yoktur. Vatandaş böyle boş işlerle uğraşın diye değil, Ankaralının sıkıntılarını ve dertlerini çözün, hizmet edin diye size 5 yıllık bir ehliyet verdi. Önce siz Ankara'yı bir dünya başkenti yapmak yolunda adımlar atın. 58 kilometre metro yapacağız dediniz ilk olarak önce bu icraatı yapın. AK Parti ve MHP grupları tarafından engellendiğinizi belirttiğiniz bahaneniz de kalmadı. Acaba bu sefer hangi bahanenin arkasına sığınacaksınız?"