ABB'den su abonelerine güvenli ödeme uyarısı yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bazı internet siteleri üzerinden sahte fatura ödeme noktaları oluşturulduğu yönünde gelen ihbarlar üzerine su abonelerini uyardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün resmi internet adresi "www.aski.gov.tr " dışında hiçbir internet sitesi üzerinden ödeme yapılmaması ve ödeme adreslerinin "onlineislem.aski.gov.tr" ile anlaşmalı bankalar ve kiosk cihazları olduğu belirtildi.

ASKİ'nin anlaşmalı bankalar ile sosyal medya hesaplarında belirtilen noktalar dışında herhangi bir ödeme yeri bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Son günlerde, ASKİ'ye ait su faturalarının tahsil edildiğine dair art niyetli kişilerce açılmış sahte hesapların olduğu yönünde şikayetler almış bulunmaktayız. Bu nedenle tamamen sizleri dolandırmak üzere açılmış bu siteler üzerinden herhangi bir ödeme yapılmaması konusunda dikkatli olunması gerekmektedir. Kurum olarak söz konusu siteler ve kişiler hakkında gerekli mercilere başvurarak, yasal işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Siz değerli abonelerimizin de mağdur olmaması için aşağıda belirttiğimiz ödeme noktaları dışında internet üzerinden ödeme yapmamanızı önemle rica ederiz."

- Anlaşmalı bankalar

Başkentli abonelerin su faturası ödeme işlemlerinin yapabilecekleri anlaşmalı bankaların listesi şöyle:

"Yapı Kredi Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Fibabank, Garanti Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası, ICBC Turkey Bank, Denizbank, Alternatif Bank, Finansbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, T. Emlak Katılım Bankası, HSBC Bank, Halkbank, T. Finans Katılım Bankası, İNG Bank, Kuveyt Türk, PTT Bank."



