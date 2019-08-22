0553 313 94 23

Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarının oğlunun Mısır'daki tutukluğu devam ediyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Nebil Şas, oğlu Rami Şas'ın 1,5 aydır Kahire'deki Tura hapishanesinde tutuklu bulunduğunu duyurdu

22 Ağustos 2019 Perşembe 02:31
Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarının oğlunun Mısır'daki tutukluğu devam ediyor

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Nebil Şas, oğlu Rami Şas'ın 1,5 aydır Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir hapishanede tutuklu bulunduğunu söyledi.

Şas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Rami'nin Tura hapishanesine tutuklu bulunmasıyla ilgili Mısır makamlarıyla iletişim kurduklarını ancak neden tutuklandığı ya da salıverilmesiyle ilgili henüz bir cevap alamadıklarını kaydetti.

Mısır makamlarının, Rami'nin terör ya da başka bir suçla itham edilmediğini kendilerine bildirdiğini aktaran Şas, "İlk günlerde nerede olduğunu bilmiyorduk. Ama artık 1,5 aydır Tura'da olduğunu biliyoruz. Kızı ve kız kardeşi her cuma ziyaretine gidiyor." dedi.

Mısır makamlarından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Rami Şas'ın ailesi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Mısır makamlarının, 5 Temmuz'da Şas'ın Kahire'deki evine baskın düzenlediği ve kamuoyunda "Umut planı" olarak bilinen dava kapsamında tutuklandığı ifade edilmişti.

Açıklamada ayrıca Şas'ın Fransız uyruklu eşinin de emniyet mensupları tarafından sınır dışı edildiği ve Kahire'deki Fransız Büyükelçiliği'yle iletişime geçmesine izin verilmediği belirtilmişti. Rami'nin, tutuklanmadan önce açık bir şekilde Yüzyılın Anlaşması planına karşı olduğunu açıkladığı ve Bahreyn'de haziran ayında düzenlenen ekonomi çalıştayına Mısır'ın katılmasını eleştirdiği kaydedilmişti.

Mısır makamları, 25 Haziran'da "ülke ekonomisine darbe vurmak ve devlet kurumlarını hedef almak için 'Umut planı' hazırlamak" suçlamasıyla 8 kişiyi tutuklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 02:31
  1. Nebil Şas
  2. Rami Şas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarının oğlunun Mısır'daki tutukluğu devam ediyor
    1. Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarının..
    2. Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı
    3. "Devletimiz terör örgütlerine dünyayı..
    4. Sultanbeyli’de iki kişinin öldüğü kaza..
    5. Fındık başağı toplamaya diyerek evden..
    6. Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın..
    7. FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını..
    8. Lozan'ı delen Yunanistan'dan skandal..
    9. Kazancı Yokuşunda yeraltı kablolarının..
    10. Van Valiliği'nden o görüntülere..
    11. Beşiktaş'ın gündemindeki Kevin..
    12. Erzurum’da silahlı kavga: 2 ölü, 6..
    13. Şırnak’ta 2 terörist daha etkisiz hale..
    14. Şırnak'ta 2 terörist daha etkisiz hale..
    15. Bakan Soylu'dan 'İstanbul seçimi'..
    16. GÜNCELLEME - Çorlu'da geri dönüşüm..
    17. Adana’da silahlı saldırıya uğrayan 2..
    18. Mardin'de 3 terörist etkisiz hale..
    19. Şiddetli yağış sonrası köprü çöktü, 7..
    20. Arabayı hızla üzerine sürdü, tepki..
    21. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    22. Adana'da rögardan düşen köpek..
    23. Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü..
    24. Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl..
    25. Husilerden Suudi Arabistan'a balistik..
    26. Galatasaray, Ozornwafor’u Almeria’ya..
    27. Adana'da bir eve kimyasal madde..
    28. Erzurum'da silahlı kavga: 2 ölü, 5..
    29. Parke yüklü tır refüje çarptı
    30. Galatasaray, Mitroglou ile yollarını..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybetmişti! Valilik, iddialara son noktayı koydu
    Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybetmişti! Valilik, iddialara son noktayı koydu
    CHP'nin 2 numaralı ismi konuştu! 'O isim Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olabilir'
    CHP'nin 2 numaralı ismi konuştu! 'O isim Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olabilir'