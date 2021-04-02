Abbas’a seçimi iptal et baskısı
Filistin’de 15 yıl sonra seçim yapılmasından rahatsız olan İsrail, bunu iptal ettirmek için her yola başvuruyor. İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Nadav Argaman, önceki gece Ramallah’ta Filistin lideri Mahmud Abbas ile bir araya gelirken seçimlerin iptalini istedi. Argaman, Abbas’ın bağlı olduğu Fetih hareketini zayıflatacağı ve Batı Yaka’da Hamas’ı güçlendireceği korkusuyla seçimlerin iptal edilmesini talep etti.
Levent Sonat
İsrail gazeteleri dün buluşmayı verirken Abbas’ın restini ön plana çıkardı. Times of İsrail gazetesi “Abbas, Shin Bet başkanına seçimleri iptal etmeyeceğini söyledi: Hamas’ı sen inşa ettin” başlığıyla haberi verip Filistin seçimlerinin baskılara rağmen iptal ettirilemediğini belirtti. Haberin devamında da Abbas’ın Argaman’a “Senin için çalışmıyorum, seçimin olup olmayacağına ve kiminle yapacağıma ben karar vereceğim. Hamas’ı ben değil sen inşa ettin” dediği ifade edildi. Haberde Argaman’ın İsrail’in Lahey’de (Uluslararası Ceza Mahkemesi) Filistin’e karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğini söylediği Abbas’ın da “Devam et. Seninle aynı hapishane hücresinde oturmak sorun değil” cevabını verdiği bildirildi.
Argaman, geçtiğimiz günlerde de Hamas’la seçime ortak liste ile gitmemesi konusunda Abbas’a baskı yapıp, istediğini elde etmişti.