Abbas’a seçimi iptal et baskısı

Levent Sonat

İsrail gazeteleri dün buluşmayı verirken Abbas’ın restini ön plana çıkardı. Times of İsrail gazetesi “Abbas, Shin Bet başkanına seçimleri iptal etmeyeceğini söyledi: Hamas’ı sen inşa ettin” başlığıyla haberi verip Filistin seçimlerinin baskılara rağmen iptal ettirilemediğini belirtti. Haberin devamında da Abbas’ın Argaman’a “Senin için çalışmıyorum, seçimin olup olmayacağına ve kiminle yapacağıma ben karar vereceğim. Hamas’ı ben değil sen inşa ettin” dediği ifade edildi. Haberde Argaman’ın İsrail’in Lahey’de (Uluslararası Ceza Mahkemesi) Filistin’e karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğini söylediği Abbas’ın da “Devam et. Seninle aynı hapishane hücresinde oturmak sorun değil” cevabını verdiği bildirildi.

Argaman, geçtiğimiz günlerde de Hamas’la seçime ortak liste ile gitmemesi konusunda Abbas’a baskı yapıp, istediğini elde etmişti.