ABB Şube Başkanı Çakır: "Bu saçmalığa son verin"

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrıda bulundu. Başkan Çakır, liglere yeniden dönüşün tarihi bir hata olacağını söyleyerek, futbol oynatma ısrarından artık vazgeçilmesini istedi.

Türkiye’de Mart ayından bu yana salgınla mücadele noktasında önemli mesafeler kaydedildiğinin altını çizen Başkan Mehmet Musa Çakır, “Federasyonun bu manasız ısrarı yüzünden bütün emekler boşa gidecek. Sağlık Bakanlığı bu sürece artık bir son vermeli ve futbol organizasyonlarına müsaade etmemelidir” dedi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da 12 kişide Kovid-19’a rastlandığını ve kulübün bütünüyle karantina altına alındığını hatırlatan Başkan Çakır, “Bu sorun Erzurumspor’un sorunu değildir. Bu sorun toplum sağlığı sorunudur ve Erzurum’u ne kadar ilgilendiriyorsa, Edirne’yi de, Kars’ı da bir o kadar ilgilendirir” diye konuştu.

"İnsan hayatı istismar edilemez"

Futbolculardaki Covid-19 vakalarının bile kendini bilmez bir takım çevreler tarafından istismar edildiğini dile getiren Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Salgının kişisel menfaat ve çıkarlara alet edildiğini öne sürerek istismar etmek; salgından çok daha tehlikeli bir durumdur. En hafif tabirle alçaklıktır. Hiçbir kupa ve hiçbir şampiyonluk, bir tek insanın sağlığından ve hayatından önemli değildir. Bu değişmez bir hakikattir. Bu hakikati dün dile getirip, bugün çark etmek de, ahlaksızlığın bir diğer tarifidir. Bu yüzden federasyon aklını başına toplamalı ve ilerleyen günlerde büyük bir infiale sebep olabilecek bu sürece bir an önce nokta koymalıdır” ifadelerini kullandı.

Çakır’dan kulüplere geçmiş olsun mesajı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor başta olmak üzere, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Giresunspor’a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çakır, “İstanbul kulüpleri de bizim, Anadolu kulüpleri de bizim Ardahan’dan Edirne’ye, Adana’dan, Malatya’ya, Rize’den Trabzon’a varıncaya kadar hepimiz bir ağacın dalı, etle tırnak gibiyiz. Bu kadim coğrafyada hiçbir insan evladı insan sağlığını ötelemez, insan hayatını ikinci plana atmaz. İçinde bulunduğumuz süreç birlik ve beraberlik içerisinde olma, dayanışma ve kenetlenme sürecidir. Biz bugüne kadar bütün sorunlarımızı bu şekilde çözdük. Bundan sonra da aynı duruşu göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.