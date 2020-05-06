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Aktüel

ABB Meclisi cuma günü Kovid-19 konulu olağanüstü toplanacak

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmalarla esnafa verilecek destek ele alınacak

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:12:16 -
ABB Meclisi cuma günü Kovid-19 konulu olağanüstü toplanacak

ANKARA (AA) - ÖMER OLCAY - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, cuma günü yapacağı olağanüstü toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kentte yapılan ve yapılacak çalışmalar ile esnafa verilecek destek değerlendirilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ve MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan'ın geçen ay olağanüstü toplantı için Belediye Başkanlığına verdiği dilekçe kabul edildi.

İçişleri Bakanlığının mart ayında yayımladığı genelgeyle Kovid-19 önlemleri kapsamında belediye meclis toplantılarının 3 ay ertelenmesi kararının ardından ABB'nin olağanüstü meclis toplantısı için Ankara Valiliğine yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle toplantı tarihi 8 Mayıs Cuma saat 14.00 olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda yapılacak toplantıda, geçen ay TBMM'de kabul edilen "Kovid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun" kapsamında, belediyelere düşen sorumluluklar gündeme alınacak.

Bu çerçevede koronavirüs tedbirleri nedeniyle faaliyetlerinde kısıtlamaya giden esnafa verilecek destekler öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle basına kapalı gerçekleştirilecek toplantıda, meclis üyeleri için 1,5 metre aralıklarla oturma düzeni sağlanacak.

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