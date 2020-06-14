ABB Başkent Tiyatroları "online" olacak

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 2020 yılı oyun sezonunu online açacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, Kovid-19 nedeniyle 2020 oyun sezonunu seyircisiz açmaya hazırlanıyor.

Tiyatroseverleri, tiyatrodan mahrum bırakmamak amacıyla oyunlarını online oynamaya başlayacak Başkent Tiyatroları, Rus yazar Çehov'un "Bir Evlenme Teklifi" adlı oyununun prömiyerini 15 Haziran Pazartesi saat 11.00'de sahneleyecek.

Sanatseverleri birbirinden ünlü yazarların oyunlarıyla buluşturmayı planlayan Başkent Tiyatroları, "Tütünün Zararları" adlı oyunu 17 Haziran Çarşamba günü 11.00'de, Bilgesu Erenus'un "Misafir" adlı oyunu ise 19 Haziran Cuma günü saat 11.00'de seyirciyle buluşturacak. Oyunları kaçıran sanatseverler için gün içinde tekrar yayınlanacak.

Oyunlar, Youtube kanalı ve ABB TV (ankara.com.tr) adresinden online izlenebilecek.



Provaları devam eden Turgut Özakman'ın "Ocak" isimli oyunu da kısa süre içinde online olarak seyirci karşısına çıkacak.

- "Parklarda ve açık alanlarda oynamayı planlıyoruz"

Dev oyuncu kadrosu, dramaturglar ve yönetmenleri Gamze Karababa, Neşe Karadaş Erdil ve Erdal Ozan Metin ile sezon için aralıksız çalışan Başkent Tiyatroları ekibi, bu süreçte oyunlarını sadece internet üzerinden değil açık alanda da oynamaya hazırlanıyor.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aylin Dinç, pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak, oyunların provalarını sürdürdüklerini belirtti.

Pandemi sürecine göre projeleri hazırladıklarını vurgulayan Dinç, "Oyunlarımız internet üzerinden Başkentlilerle buluşacak. Daha sonra parklarda ve açık alanlarda oynamayı planlıyoruz. Aynı zamanda tır sahne projemiz var. Yeni projeler ve oyunlarla Ankara halkıyla buluşacağız." ifadelerini kullandı.