ABB Başkanı Yavaş: Şehri Kerbela’ya çevirdi diye bir şey yok!

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz ay Ankara’nın büyük bölümünde yaklaşık iki hafta süresince susuz bırakan arızalara ilişkin yaptığı tuhaf açıklamada, aslında Ankara’nın susuz kalmadığını savunarak, “Şehri Kerbela’ya çevirdi diye bir şey yok” dedi.

ABB Başkanı Yavaş, konuya ilişkin ABB Meclisi’nde yaptığı açıklamada, “Boru arızası süresince Ankara'ya verilen su miktarı sadece yüzde 15 azaldı. Kesinti öncesinde verilen su miktarı 1 milyon 397 bin metreküp. Kesinti süresince verilen su miktarı 1 milyon 178 bin metreküp. Kesinti miktarı 219 bin metreküp. Kesinti miktarının toplam nüfusa tekabül ettiği oran yüzde 15.7. Ama şehrin yüzde 15’i de susuz kalmadı. Artık ABB deposu olmayan hiçbir binaya ruhsat vermiyor. Dolayısıyla deposu olanların da büyük çoğunluğu bundan etkilenmedi. Gece gündüz 24 saat arkadaşlarımız çalıştı emeklerine sağlık. Yani Şehri Kerbela’ya çevirdi diye bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“DEMEK Kİ BİZ SUSUZ KALDIĞIMIZI SANMIŞIZ”

Mansur Yavaş, arızalı boruların üç kez tamir edildikten sonra beceriksizlik nedeniyle yeniden patlayıp su kesintisinin uzamasına değinmezken, sosyal medyadan tepki gösteren Ankaralılar, “Demek ki biz susuz kaldığımızı sanmışız”, “Keşke bu algı yöntemleriyle susuz kalmamızı da önleseydiniz”, “Bunlar sadece veriler, gerçekler farklı” şeklindeki yorumlarda bulundular.