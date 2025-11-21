ABB Başkanı Yavaş: Şehri Kerbela’ya çevirdi diye bir şey yok!

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ankara’daki uzun süreli su kesintileri sonrası eleştirilere yanıt veren Mansur Yavaş, boru arızası süresince kente verilen su miktarının yalnızca yüzde 15 azaldığını savundu. Sosyal medya kullanıcıları ise açıklamalara tepki gösterdi.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz ay Ankara’nın büyük bölümünde yaklaşık iki hafta süresince susuz bırakan arızalara ilişkin yaptığı tuhaf açıklamada, aslında Ankara’nın susuz kalmadığını savunarak, “Şehri Kerbela’ya çevirdi diye bir şey yok” dedi.

ABB Başkanı Yavaş, konuya ilişkin ABB Meclisi’nde yaptığı açıklamada, “Boru arızası süresince Ankara'ya verilen su miktarı sadece yüzde 15 azaldı. Kesinti öncesinde verilen su miktarı 1 milyon 397 bin metreküp. Kesinti süresince verilen su miktarı 1 milyon 178 bin metreküp. Kesinti miktarı 219 bin metreküp. Kesinti miktarının toplam nüfusa tekabül ettiği oran yüzde 15.7. Ama şehrin yüzde 15’i de susuz kalmadı. Artık ABB deposu olmayan hiçbir binaya ruhsat vermiyor. Dolayısıyla deposu olanların da büyük çoğunluğu bundan etkilenmedi. Gece gündüz 24 saat arkadaşlarımız çalıştı emeklerine sağlık. Yani Şehri Kerbela’ya çevirdi diye bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“DEMEK Kİ BİZ SUSUZ KALDIĞIMIZI SANMIŞIZ”

Mansur Yavaş, arızalı boruların üç kez tamir edildikten sonra beceriksizlik nedeniyle yeniden patlayıp su kesintisinin uzamasına değinmezken, sosyal medyadan tepki gösteren Ankaralılar, “Demek ki biz susuz kaldığımızı sanmışız”, “Keşke bu algı yöntemleriyle susuz kalmamızı da önleseydiniz”, “Bunlar sadece veriler, gerçekler farklı” şeklindeki yorumlarda bulundular.

Yorumlar

Mesut Sarp

Toprak, şu ve hava olmaksızın insan yaşayamaz ve barınamaz. Bunu hepimize ilk mektepte öğrettiler. Ankara'da milyonlarca insan ve diğer canlılar ve binlerce fabrika ve dahi devlet kurumları çalışırken Mansur Susuzluğu algıyla çürütmüş ha? Vay be Mansur sen ney mişin de haberimiz yokmuş. Akit vazgeç böyle absürt haberlerden. Angaralı Mansuru senden çok daha iyi biliyor.

Mansuru bırak milli gelir dağılımına bak

Türkiye'de büyük küçük herkes için milli gelir yıllık 17 bin dolar. Kimin hanesine giriyor bu para? Bir emeklinin yıllık maaşı 6420 dolar. Bu isci kişi başı milli gelirin üçte birini alırken hani bunun çocukları filan, yav insaf. Bu memleketi idare edenler holding semirttiler işte fakirin fukaranın gelirlerini akıtarak. Geldiğimiz nokta gelir adaletsizliği ve açlık. Bu toplum içinde ahlak çöküşü ve batmasına neden oluyor. Hala aymadınız. İyi uykular.
