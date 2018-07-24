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Abartı egzoza geçit yok! Trafikten men edildiler

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü şehir merkezinde bulunan şehri gürültüleri ile rahatsız eden abartı egzozlu otomobillere geçit vermiyor.

24 Temmuz 2018 Salı 13:07
Abartı egzoza geçit yok! Trafikten men edildiler

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gün boyunca şehir merkezinde abartı egzoz uygulaması yapıyor.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİLER

Vatandaşları gürültüleri ile rahatsız eden abartı egzozlu otomobilleri Polis ekipleri yaptıkları denetimlerde cezai işlem uygulayarak trafikten men ediyorlar.

Uygulamaların hız kesmeden bu tip araçlar yok olasıya kadar devam edeceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 13:07
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  3. Düzce
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