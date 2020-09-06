  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Abamor Höyüğü'nde tarihin izi sürülüyor
Aktüel

Abamor Höyüğü'nde tarihin izi sürülüyor

Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Abamor Höyüğü'nde arkeolojik kazı çalışması başlatıldı - Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Süheyla İrem Mutlu: - "Suruç Ovası özellikle Mezopotamya ve Fırat Bölgesi açısından çok önemli bir konumda yer alıyor. Bir geçiş bölgesi olduğunu düşünüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:08:06 -
Abamor Höyüğü'nde tarihin izi sürülüyor

ŞANLIURFA (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Anadolu'da hüküm sürmüş birçok medeniyetin izlerini taşıyan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Abamor Höyüğü'nde kültürel tabakaların ortaya çıkarılması için ilk arkeolojik kazı çalışması yapılıyor.

İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki kırsal Aşağı Karıncalı Mahallesi'nde bulunan alanda Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından 20 Temmuz'da kazı çalışması başlatıldı.

Ekipler, Müze Müdürlüğü denetimindeki çalışmalarını tarihi dokuya zarar vermemek için titizlikle sürdürüyor.

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Süheyla İrem Mutlu, AA muhabirine, Suruç Ovası'nın Mezopotamya ve Fırat Bölgesi açısından tarihi olarak önemli bir konumda olduğunu belirtti.

İlçenin en büyük höyüğünde 20 Temmuz'dan bu yana kazı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Mutlu, "Suruç Ovası özellikle Mezopotamya ve Fırat Bölgesi açısından çok önemli bir konumda yer alıyor. Bir geçiş bölgesi olduğunu düşünüyoruz. Özellikle milattan önce 3 bin yani Erken Tunç Çağı daha sonraki Demir Çağı'nda da önemli kültürel tabakaların burada ortaya çıkarılacağını düşünüyoruz." dedi.

- "Roma döneminin izlerine rastlandı"

Mutlu, kazının titizlikle yürütüldüğünü ve Roma dönemine ait mimari eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını kaydetti.

Bölge açısından önemli bir höyük olduğuna değinen Mutlu, şöyle devam etti:

"İlk önce Roma Dönemi'nde mimari unsurlar ve çanak çömlek buluntularını ortaya çıkardık. Daha çok sivil mimariye yönelik bir yapı ortaya çıktı. Bu sivil mimariye yönelik evler, odalar, avlu ve ocak yapıları üzerine şu an çalışıyoruz. İlerleyen günlerde kazımız devam edecek ve daha erken dönemlere ait buluntuları bulacağımızı umuyoruz. Gerçekten bölge açısından çok önemli bir höyük olduğunu düşünüyoruz. Buna göre de titizlikle arkeolojik ve bilimsel olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Müze araştırmacısı arkeolog Fuat Türker de akademisyenler ve işçilerin de bulunduğu 11 kişilik bir ekiple kazı çalışmasını sürdürdüklerini söyledi.

Bölge için önemli bir kazı yaptıklarını belirten Türker, "Özellikle kültür katmanlarını araştırmak, tabakalarına ulaşmak, teknik olarak yavaş yavaş ilerleyip inşallah bu bölge için önemli çalışmayı ortaya çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski CHP Genel Başkanı konuştu! 'Resmen adaylığını başlattı'
Siyaset

Eski CHP Genel Başkanı konuştu! 'Resmen adaylığını başlattı'

Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'den dışlanan Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi'ni değerlendirerek, ‘İnce, Cumhurbaşkanlığına ..
Ünlü analistten dikkat çeken altın çağrısı
Ekonomi

Ünlü analistten dikkat çeken altın çağrısı

Vatandaşlar altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları çıkacak mı? sorularına yanıt arıyor... Finans Analisti İslam Memiş altın fiyatları h..
Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıldığı iddia edilmişti... Gerçek ortaya çıktı
Gündem

Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıldığı iddia edilmişti... Gerçek ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Suriye sınırındaki tankları Yunanistan sınırına sevk etmeye başladığ..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı