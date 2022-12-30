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Dünya AB zorunlu Covid-19 testini haksız buldu
Dünya

AB zorunlu Covid-19 testini haksız buldu

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), bazı ülkelerin Çin'den gelen yolculara zorunlu Covid-19 testi yapmasını "haksız" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 07:03:00 -
AB zorunlu Covid-19 testini haksız buldu

Çin’de, 2020 yılının başından bu yana uygulanan "Sıfır Covid" stratejisinin rafa kaldırılmasının ardından vakalarda patlama yaşandı. Çin, 8 Ocak 2023’te sınırlarını yeniden açmaya hazırlanırken, Çin'e gelen yolcular için karantina sona erecek ve Çin vatandaşları için pasaport başvuruları devam edecek.

ABD, İtalya, Japonya, Malezya, Tayvan ve Hindistan’ın aralarında bulunduğu birçok ülke vaka sayılarındaki artışın ardından Çin’den gelen yolculara test ve çeşitli kısıtlamalar getirirken, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), bu kararları "haksız" olarak nitelendirdi.

ECDC, vaka sayılarındaki artışın Avrupa Birliği'ni (AB) etkilemesinin beklenmediğini ifade ederken, "Tedbirli olmaya devam ediyoruz. Gerekirse acil durum önlemleri almaya hazır oluruz" dedi.

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