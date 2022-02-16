AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Afrika itirafı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda 17-18 Şubat'ta yapılacak AB-Afrika Zirvesi öncesinde ikili ilişkilerle ilgili düzenlenen oturumda konuştu.

AB-Afrika ilişkileri için "çok şeyin yazılıp söylendiğini" belirten Borrell, "Çok fazla eleştiriliyor. Bunlardan bazıları haklı, bazıları değil. Aşıların çok yavaş dağıtımı ya da Omicron varyantı Güney Afrika tarafından ortaya atıldığında empoze edilen seyahat yasaklarına yönelik olanlar, haklı eleştirilerin örnekleri." dedi.

Borrell, AB ve Afrika Birliği'nin "kesinlikle her konuda aynı fikirde olmadığını" ifade ederek, temel konulardaki uzlaşmanın, yenilenmiş ve daha güçlü iş birliği için yeterli olacağını savundu.

AB Yüksek Temsilcisi, "Afrika'ya olumlu bir gözle bakmalıyız, sadece göç sorunlarının merceğinden değil. Afrika bizim için de fırsatlar olan sayısız olanak sunuyor. Genç ve dinamik bir insan potansiyeline sahipler ve yenilenebilir enerjiler konusunda sınırsız olanaklara sahipler." diye konuştu.