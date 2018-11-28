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AB vizesi kalkıyor mu? Vize muafiyeti ne zaman?

AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması imzalanmasından sonra AB’nin Türkiye’ye uygulayacağı vize serbestisi sözünü yerine getirmemişti. Türkiye, bu konuda her fırsatta eleştirisini AB’ye yapıyordu. AB'den vize muafiyeti ile ilgili son dakika Türkiye açıklaması geldi. Peki Türk vatandaşlarına vize serbestisi geliyor mu? Vize muafiyeti ne zaman?

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:10
AB vizesi kalkıyor mu? Vize muafiyeti ne zaman?

AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması imzalanmasından sonra AB’nin Türkiye’ye uygulayacağı vize serbestisi sözünü yerine getirmemişti. Türkiye, bu konuda her fırsatta eleştirisini AB’ye yapıyordu. AB'den vize muafiyeti ile ilgili son dakika Türkiye açıklaması geldi. Peki Türk vatandaşlarına vize serbestisi geliyor mu? Vize muafiyeti ne zaman?

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Türk vatandaşlarına vize serbestisi ile ilgili olarak, "Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı." açıklamasında bulundu.

Vize muafiyeti nedir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hususi, ticari, turistik ya da ziyaret amacıyla İngiltere ve İrlanda dışındaki AB ülkelerine vizesiz seyahat edebilecek ve 90 gün süreyle bu ülkelerde bulunabilecek.

Vize muafiyeti hangi ülkeleri kapsıyor?

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Vize Serbestisi Anlaşması tüm AB ülkelerini kapsamıyor. Danimarka, İngiltere ve İrlanda vize serbestisi anlaşmasının dışında kalan ülkeler. İngiltere ve İrlanda AB'nin özgürlük, güvenlik ve adalet alanlarında farklı kurallara tabi olduklarından, AB'nin vize politikası ve geri kabul anlaşmaları bu iki ülkeyi bağlamıyor. Danimarka ise Schengen üyesi ülkeler arasında yer alıyor ve vize anlaşmalarının tarafı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 18:10
  1. AB vizesi kalkıyor mu?
  2. Vize muafiyeti ne zaman?

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