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AB vize ücretlerini yükseltiyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, vize başvuru ücretlerini 60 eurodan 80 euroya yükseltecek.

30 Ocak 2019 Çarşamba 06:21
AB vize ücretlerini yükseltiyor

Avrupa Parlamentosu (AP), ABvize kurallarının güncellenmesine ilişkin AB Konseyi ile yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik yapılacak. Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 euroluk ücret, 80 euroya çıkarılacak.

Söz konusu ücret, öğrencilerden, araştırmacılardan ve 12 yaşın altındaki çocuklardan alınmayacak.

Sanatçılar, profesyonel sporcular ve sık seyahat edenler için çoklu giriş vizeleri imkanı sağlanacak.

Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.

Uzlaşının yasalaşması için Avrupa Parlamentosunun ve AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 06:21
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