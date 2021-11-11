AB ve IMF'den Türkiye kararı

Moody's, Fitch, UNCTAD, OECD, Dünya Bankası ve IMF'den sonra Türkiye'nin büyüme tahminine ilişkin son revize Avrupa Birliği'nden geldi AB Komisyonu, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,2'den yüzde 9'a yükseltti. Avrupa Ekonomik Tahminleri 2021 Sonbahar" raporunda Avro Bölgesi ekonomisinin 2021'de yüzde 5, 2022'de yüzde 4,3 ve 2023'te yüzde 2,4 büyüyeceği öngörüldü.



AB Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2021 Sonbahar" raporunu yayımlandı.

"Toparlamadan genişlemeye" başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5, 2022'de yüzde 4,3 ve 2023'te yüzde 2,5 oranında büyüyeceği tahminine yer verildi.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin de 2021'de yüzde 5, 2022'de yüzde 4,3, 2023'te yüzde 2,4 büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonu'nun bir önceki "yaz" raporunda AB ve Avro Bölgesi ekonomisinin 2021'de yüzde 4,8, 2022 de ise yüzde 4,5 büyüyeceği öngörülmüştü.

Sonbahar raporunda, 2021'de Almanya'nın yüzde 2,7, Fransa'nın yüzde 6,5, İtalya'nın yüzde 6,2, İspanya'nın yüzde 4,6, Hollanda'nın yüzde 4, Belçika'nın yüzde 6, Yunanistan'ın yüzde 7,1 ve İrlanda’nın yüzde 14,6 büyüyeceği tahmin edildi.

İşsizlik oranının bu yıl AB'de yüzde 7,1 Avro Bölgesi'nde yüzde 7,9 olacağı öngörülen raporda, bu oranın Yunanistan'da yüzde 15,3, İspanya'da yüze 15,2, İtalya'da yüzde 9,8, Fransa'da yüzde 8, Almanya’da yüzde 3,6 olacağı kaydedildi.

Raporda, enflasyon oranının bu yıl AB'de yüzde 2,6, Avro Bölgesi'nde de yüzde 2,4 olacağı tahmin edilirken, bütçe açığının Gayrisafi Yurt içi Hasılaya oranının bu yıl Malta'da yüzde 11,1, Yunanistan’da yüzde 9,9, İtalya'da yüzde 9,4, Fransa ve İspanya’da yüzde 8,1, Almanya'da yüzde 6,5 olacağı öngörüldü.

Büyüme tahmini yüzde 9'a yükseltildi

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2020'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen yüzde 1,8 oranında büyüme kaydettiği anımsatılarak, Türkiye'nin 2021'de yüzde 9, 2022 ve 2023'te yüzde 4 oranında büyüyeceği tahmin edildi.

Türkiye'ye ilişkin tahminlerin yer aldığı önceki raporda ise Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5,2 büyüyeceği öngörülmüştü.

IMF beklentileri de rezerve etti

Küresel ekonomik toparlanmanın devam ettiğine işaret edilen raporda, toparlanmanın Koronavirüs salgını nedeniyle aksadığı ve ivme kaybettiğine dikkat çekildi. Raporda, küresel ekonominin 2021’de yüzde 5.9, 2022’de yüzde 4.9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

IMF, temmuz ayında yayımladığı tahminlerde, küresel ekonominin bu yıl yüzde 6 ve 2022’de yüzde 4.9 büyüyeceğini öngörmüştü. Bu yıla ilişkin büyüme tahmininde yapılan aşağı yönlü revizyonun gelişmiş ekonomilerde kısmen arz kesintileri kaynaklı düşüşü yansıttığı belirtilen raporda, gelişmekte olan ekonomilerde ise büyük ölçüde kötüleşen salgın dinamiklerini yansıttığı ifade edildi. Raporda, ekonomik beklentilerde ülkeler arasındaki ‘tehlikeli ayrışmanın’ endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi. ABD’de ve bazı gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun hızla arttığına işaret edilen raporda, yükselen enflasyonun salgınla ilgili arz-talep uyumsuzluklarını ve bir yıl öncesine kıyasla yüksek Emtia fiyatlarını yansıttığı aktarıldı.

2022 için sabit tutuldu

IMF’nin raporuna göre, Türk ekonomisinin 2021 yılına ilişkin Büyüme Tahmini yüzde 5.8’den yüzde 9’a yükseltilirken, 2022 için büyüme beklentisi yüzde 3.3’te sabit tutuldu. Türkiye’de ortalama enflasyonun ise 2021’de yüzde 17 ve 2022’de yüzde 15.4 seviyelerinde gerçekleşeceği öngörüldü. Ülkede işsizlik oranının da 2021’de yüzde 12.2, 2022’de yüzde 11 olacağı tahminine yer verildi. ABD ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 7’den yüzde 6’ya düşürüldü. Ülke ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini 4,9’dan yüzde 5.2’ye çıkarıldı.