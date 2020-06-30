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Ekonomi

AB ve BM'nin 4. Suriye'ye destek konferansı sona erdi

AB Komisyonu Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic: - "Toplam taahhüt tutarının 6,9 milyar avro olduğunu açıklamaktan onur duyuyorum. Bu, yaklaşık 7,7 milyar dolar ediyor" - "İlave olarak uluslararası finans kurumları da 6 milyar avro yani 6,7 milyar dolarlık kalkınma kredisi sağlayacak"

Yeniakit Publisher
2020-06-30 20:02:33 -
AB ve BM'nin 4. Suriye'ye destek konferansı sona erdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı'nda toplam 6,9 milyar avro yardım taahhüdünde bulunulduğunu bildirdi.

Lenarcic, AB ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ortaklaşa düzenlediği "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 4. Brüksel Konferansı'nın kapanış konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünyada insani yardım ihtiyacının arttığını söyledi.

Suriye krizinden etkilenenler için taahhüt edilen desteklerden memnun olduklarını vurgulayan Lenarcic, "Toplam taahhüt tutarının 6,9 milyar avro olduğunu açıklamaktan onur duyuyorum. Bu, yaklaşık 7,7 milyar dolar ediyor." ifadesini kullandı.

Lenarcic, 2020 yılı için taahhüdün 4,9 milyar avro, 2021 ve sonrası için de 2 milyar avro olduğuna işaret ederek, "İlave olarak uluslararası finans kurumları da 6 milyar avro yani 6,7 milyar dolarlık kalkınma kredisi sağlayacak." dedi.

Uluslararası toplumun Suriye halkıyla dayanışma içinde olduğuna değinen Lenarcic, ev sahibi ülkelere milyonlarca Suriyeli sığınmacıya verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

AB ve BM'nin 4. Suriye'ye destek konferansı, 22 Haziran'da video konferansla başlamıştı.

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