  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye, ABD ile yaşanan F-35 savaşını bu şekilde kazanabilir! Arda Mevlütoğlu müthiş detayı açıkladı

Terör örgütü PKK "girilemez" diyordu... Mehmetçik başlarına yıktı

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi

Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Heyet göndermek için harekete geçtiler! Rumları korku sardı

Kremlin sessizliğini bozdu: Ukrayna için "barış planının" ana şartlarını açıkladı! 'Olmazsa olmaz' şartlar
Dünya AB ve ABD'den ortak açıklama: Derhal harekete geçin
Dünya

AB ve ABD'den ortak açıklama: Derhal harekete geçin

Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliğe değinen AB ve ABD tarafları harekete geçmeye çağırdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 20:40:00 -
AB ve ABD'den ortak açıklama: Derhal harekete geçin

ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Kosova-Sırbistan arasındaki gerilime dair yapılan ortak açıklama yapıldı. Açıklamada her iki tarafa da itidal çağrısında bulunuldu.

Kosova ve Sırbistan arasındaki gerilim devam ederken, ABD ve Avrupa Birliği (AB) iki ülke arasındaki gerilime dair yapılan ortak yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, AB ve ABD’nin Kosova'nın kuzeyinde devam eden gergin durumdan endişe duyduğu aktarılarak, “Herkesi azami itidal göstermeye, durumu kayıtsız şartsız hafifletmek için derhal harekete geçmeye ve provokasyonlardan, tehditlerden veya korkutmalardan kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.

AB ve ABD’nin Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile temas halinde olduğu ifade edilen açıklamada, “Gerginlikleri yatıştırmak ve tüm yerel toplulukların istikrarı, güvenliği ve refahı adına ileriye dönük bir yol üzerinde anlaşmak amacıyla siyasi bir çözüm konusunda Cumhurbaşkanı Vucic ve Başbakan Kurti ile birlikte çalışıyoruz” denildi.

Kosova’nın barışçıl protestolar/barikatlar nedeniyle tutuklanacak veya kovuşturulacak Kosovalı Sırp vatandaşlarının listelerinin bulunmadığını doğrulayan güvencelerini memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, “Hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmelidir. Şiddetin hiçbir türü kabul edilemez ve tolere edilmeyecektir” denildi.

ABD’nin AB Kosova Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) aracılığıyla AB’nin çalışmalarını destekleyeceğine vurgu yapılan açıklamada, “EULEX, yetkisine uygun olarak, insan haklarına saygıyı geliştirmek için tüm soruşturmaları ve müteakip işlemleri yakından izlemeye devam edecektir” ifadeleri kullanılarak, “Tüm Diyalog yükümlülükleri gecikmeksizin tam olarak uygulanmalıdır” denildi.

Kosova-Sırbistan gerilimi

Kasım ayında görevinden istifa eden eski Sırp polis memuru Dejan Pantic, 10 Aralık'ta Kosova polisi tarafından gözaltına alınmış, duruma tepki gösteren Kosovalı Sırplar, Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine barikatlar kurmuştu. Yollara kurulan barikatlar nedeniyle ülkenin güneyine getirilemeyen Pantic, Jarinje yakınlarındaki bir karakolda gözaltında tutuluyordu. Bugün verilen karar ile Pantic’in cezası ev hapsine çevrildi.

Sırbistan'dan NATO'ya Kosova teklifi
Sırbistan'dan NATO'ya Kosova teklifi

Dünya

Sırbistan'dan NATO'ya Kosova teklifi

Bölgede savaş riski! Sırbistan'dan kritik hamle
Bölgede savaş riski! Sırbistan'dan kritik hamle

Dünya

Bölgede savaş riski! Sırbistan'dan kritik hamle

Sırbistan'da orduya 'hazır ol' emri
Sırbistan'da orduya 'hazır ol' emri

Dünya

Sırbistan'da orduya 'hazır ol' emri

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!
Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Dünya

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23