AB üyesi ülkeden Türkiye'ye turist akını!

Geçtiğimiz aylarda yaşanan gurbetçi yoğunluğu nedeniyle kente gelemeyen turistler, bu hafta sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelerek tezgâhları didik didik ettiler.

Edirne'ye gelen turistler, kışlık ihtiyaçlarını cuma günü kurulan Ulus Pazarı'ndan karşılıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tezgâhlarını hazırlayan esnafın yüzünü Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen turistler güldürdü.

Bulgaristan’ın para birimi olan Leva 5 TL'ye dayanınca, durumu fırsat bilen komşu ülke vatandaşları Edirne’ye adeta akın etti. Sabah erken saatte gelerek araçlarını park ettikten sonra pazarın yolunu tutan vatandaşlar, öğlene kadar alışverişlerini tamamlayıp dönüş yoluna geçiyor.

Kışlık ürünler de tezgahtaki yerini aldı

Edirne’ye gelen turistler, pazarın altını üstüne getirerek ayakkabıdan çantaya, kışlık kazaktan monta kadar her ihtiyacını karşılıyor.

Soğuk havaların etkili olması sebebi ile yerli vatandaşların da ilgi odağı olan Ulus Pazarı, birçok kışlık ürünü tezgâhlara ekledi.

"Pazar bayağı ucuz"

Bulgaristan'dan Edirne’ye alışverişe gelen Ralitsa Nedeva, “Edirne’yi çok seviyoruz. Her zaman geliyoruz pazarlık ve alışveriş yapmaya. Kışlık alıyoruz, çanta alıyoruz takım alıyoruz. Çok güzel. Kışlık alışveriş yapıyoruz. Bulgaristan’da kış erken geliyor. Edirne’de pazar bayağı ucuz. Türkiye bize bayağı ucuz geliyor” dedi.

"İşler iyi, kışlık alışverişler başladı"

Pazar esnafı Salim Mızrak, “Komşularımız Bulgaristan ve Yunanistan’dan bu hafta yoğun gelişler var. Kışlık alışverişlerini alıp gidiyorlar. Biz de sezonu açtık. Esnafımız da memnun. Orada bir takımı 150’ye alıyorsa burada 75’e alıyor. Pazarımız çok ucuz. Pazarımız her şeyi karşılıyor. Zücaciyeden, giyimden, kırtasiyeden aradığın her şeyi buluyorsun. Bizden alt eşofman, takım eşofman alıyorlar. Toptan da veriyoruz. Perakende de veriyoruz. İşler iyi kışlık alışverişler başladı” şeklinde konuştu.

"Bu hafta daha kalabalık"

Pazar esnaflarından İrfan Doğan, “Gurbetçi yoğunluğundan dolayı Bulgaristanlılar ve Yunanistanlılar gelmiyordu. Şimdi pazarda 2 haftadır kış sezonu ile beraber yoğunluk başladı. Bizde fiyatlar Bulgaristan’daki gibi değil. 35-40 lira onlarda 100 lira. Türkiye’ye göre paraları değer kazandı. Kışlık alışveriş başladı. Her şeyi buradan alıyorlar. 2 hafta oldu yoğunluk yaşanıyor. Geçen hafta biraz daha azdı bu hafta daha kalabalık olduğunu gördük” dedi.