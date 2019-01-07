AB utanmadan yalan söyledi: Türkiye'deki 1,5 milyon Suriyeliye yardım ettik

AB Komisyonu, Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı kapsamında, şimdiye kadar 1.5 milyon kişiye insani yardım yapıldığını iddia etti.

"Gerçek bir değişim istiyoruz"

Komisyon'un İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi'nden sorumlu üyesi Hristos Stilianidis Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki 1.5 milyon mülteci, artık temel ihtiyaçlarını karşılama ve onurlu bir yaşam sürme imkanına sahip. Türkiye ile iş birliği içinde yardıma en acil ihtiyaç duyanların hayatlarına gerçek bir değişim getiriyoruz. Şimdiye kadar başardıklarımızdan büyük gurur duyuyorum. Türkiye ile birlikte bu desteği sürdürecek, desteğimizi kalıcı kılmaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.