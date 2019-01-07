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AB utanmadan yalan söyledi: Türkiye'deki 1,5 milyon Suriyeliye yardım ettik

Avrupa Birliği, Suriyeliler için Türkiye'ye verdiği fon sözünü tutmadı, ancak milyonlarca insana yardım ettiğini söyleyerek dünya kamuoyunu kandırmaya devam ediyor.

07 Ocak 2019 Pazartesi 22:55
AB utanmadan yalan söyledi: Türkiye'deki 1,5 milyon Suriyeliye yardım ettik

AB Komisyonu, Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı kapsamında, şimdiye kadar 1.5 milyon kişiye insani yardım yapıldığını iddia etti.

"Gerçek bir değişim istiyoruz"

Komisyon'un İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi'nden sorumlu üyesi Hristos Stilianidis Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki 1.5 milyon mülteci, artık temel ihtiyaçlarını karşılama ve onurlu bir yaşam sürme imkanına sahip. Türkiye ile iş birliği içinde yardıma en acil ihtiyaç duyanların hayatlarına gerçek bir değişim getiriyoruz. Şimdiye kadar başardıklarımızdan büyük gurur duyuyorum. Türkiye ile birlikte bu desteği sürdürecek, desteğimizi kalıcı kılmaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 22:55
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  6. AB Komisyonu
  7. Hristos Stilianidis

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  • AbdülhamitAbdülhamit14 dk önce
    AB, Türkiyeye kapıcılık yaptırarak, Avrupaya göç dalgasını önlerken, göçmenleri Türkiyede tutarak onların Türkiyeye entegre olarak yerleşmelerini finanse etmekte böylece Türkiyenin etnik yapısını bozarak ilerdeki kırılmalardan daha fazla etkilenmesini amaçlamakta; Türkiye de, AB nin bu oyununu anlamamakta direnmektedir.

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