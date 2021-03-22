  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AB ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi
Dünya

AB ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, aralarında Türkiye ile ilişkilerin de bulunduğu dış politika konularını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 13:04:00 -
AB ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi

Bakanların 25-26 Mart'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'ne hazırlık amacını taşıyan toplantının resmi gündeminde, Türkiye-AB ilişkileri, Güney Komşuluğu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ile videokonferans yönetimiyle görüş alışverişi ve güncel konular bulunuyor.

Güncel konular arasında Rusya, Myanmar, Venezuela, Hong Kong, Batı Balkanlar ve Gürcistan başlıkları yer alıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 10 Aralık 2020'deki zirve toplantısında, Türkiye ile ilişkilerin nasıl ilerleyeceğini belirlemek için liderler tarafından mart zirvesinde sunulmak üzere rapor hazırlamakla görevlendirilmişti. Dışişleri bakanlarının toplantısında, bu rapora son şeklinin verilmesi bekleniyor. Raporda, Türkiye ile ilişkilerde diyalog yolunun tercih edilmesine vurgu yapılacağı öngörülüyor.

AB yönetimi, Türkiye ile ilişkilerde olumlu bir gidişat bulunduğunu ve bunun korunması gerektiğini belirtiyor. Türkiye'nin önemli bir bölgesel güç, NATO üyesi, AB aday ülkesi ve AB'nin önemli bir ortağı olduğunu hatırlatan AB yetkilileri, ilişkileri rayına oturtmak ve mevcut sorunların çözümü için çabalamak için çalışılması gerektiğine işaret ediyor.

AB tarafı, bir yandan da olumlu gidişi sürdürmenin Türkiye'nin tavrına bağlı olduğunu, ilişkilerin yönünü belirlemek için birçok seçeneğin masada olduğunu söylüyor.

Borrell, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya konularının toplantıdaki ana gündem maddelerinden ikisi olacağını söyledi.

Bugün uzun bir toplantı yapacaklarını belirten Borrell, toplantı sonrasında akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek ilişkileri değerlendireceklerini bildirdi.

Borrell, Myanmar'da ordunun yaptığı darbe sonrası 11 Myanmarlı yetkiliye yaptırımların kabul edileceğini de aktardı. Toplantıda, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik uygulamalar nedeniyle Çinli bazı yetkililere de yaptırım kararı çıkabileceği ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçe'de hangi futbolcu korona oldu? Fenerbahçe korona olan futbolcu
Spor

Fenerbahçe'de hangi futbolcu korona oldu? Fenerbahçe korona olan futbolcu

Fenerbahçe'de hangi futbolcunun testi pozitif güncel | Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. ..
Mısırlı gazeteci: Erdoğan İstanbul Sözleşmesi kararıyla savaş açtı!
Gündem

Mısırlı gazeteci: Erdoğan İstanbul Sözleşmesi kararıyla savaş açtı!

Türkiye'nin eşcinsel sapkınların yolunu açan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını yorumlayan Mısırlı gazeteci Sâbir Meşhur, bu kararla ..
Kıtır kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kıtır kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?

Yumuşacık kıvamı ve kıtır kıtır tadıyla sütlü tatlıların içinde farklı bir yeri olan kıtır kadayıflı muhallebi son günlerde gündemde araştır..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay