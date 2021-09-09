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Dünya

AB ülkelerinden birliğe itiraz

Aralarında Avusturya , Danimarka ve Finlandiya’nın da bulunduğu AB’ye üye 8 ülke, Brüksel’den gelecek yeni kuralları kabul etmeyeceklerini açıkladılar.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 22:34:00 -
AB ülkelerinden birliğe itiraz

Münübe Yılmaz

Aralarında Avusturya , Danimarka ve Finlandiya’nın da bulunduğu AB’ye üye 8 ülke, Brüksel’den gelecek yeni kuralları kabul etmeyeceklerini açıkladılar. AB üyelerinden, Danimarka, Litvanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Hollanda ve İsveç ülkelerinin temsilcileri Slovakya’da yapılan gayriresmi bir toplantıda AB’nin üye ülkelerine dayattığı kuralları daha fazla kabul edemeyecklerini duyurdular. Fransa, İtalya ve İspanya’nın özellikle pandemi süreci ve iklim krizinin vereceği zararı atlatmak adına AB’nin sunduğu tüm kurallara kesinlikle uyulması gerektiğine dair açıklamalarını da kabul etmediklerini belirten katılımcı ülkeler, ekonomiyi geliştime ile alakalı tüm konuları tartışmaya açık olduklarını da eklediler. Toplantıda AB tarafından alınan kararların Brüksel tarafından dayatılmadan önce üye ülkeler arasında şeffaf bir şekilde tartışılarak alınması gerektiği ifade edilirken, özellikle ekonomi ile alakalı verilen kararlarda çok daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilerek Bu konuda kısa sürede verilen karardan ziyade, uygulanabilir ve kaliteli bir karar verilmesi lazım” ifadelerine yer verildi.

 

 

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