AB ülkeleri Kovid-19 aşısı dağıtımı konusunda uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşıların dağıtımı konusunda anlaştıklarını belirterek, "Üye ülkelere aynı anda aşı yapılacak, aynı şartlar altında ve AB nüfusu içindeki paylarına göre. " dedi.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Kovid-19 gündemi ile video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi sonunda basın toplantısı düzenledi.

Avrupa'daki salgının son durumu çok ciddi; Vakaların, hastaneye yatışların ve ölümlerin önemli ölçüde arttığını hatırlatan Von der Leyen, "Acilen harekete geçmezsek virüsün yayılması sağlık sistemlerimizi tahrip edecektir." diye konuştu.

AB genelinde salgına karşı uyum içinde hareket etmenin önemine işaret eden Von der Leyen, "Kapsamlı ve doğru verileri gerçek zamanlı olarak Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile paylaşmalıyız" dedi.

Von der Leyen, "AB Komisyonu, üye ülkeler arasında güvenli sınır ötesi Kovid-19 hasta transferlerini finanse etmek için 220 milyon euro tahsis etti." Dedi.

AB ve üye ülkelerde Covid-19 konusunda danışmanlık veren uzmanları bir araya getirerek deneyim ve analiz paylaşımı için bir platform oluşturacaklarını belirten Von der Leyen, geliştirilmekte olan hızlı antijen testlerinin hızlı bir şekilde onaylanması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Birçok AB ülkesinde akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir Kovid-19 izleme uygulaması olduğunu hatırlatan Von der Leyen, bu uygulamaların birbiriyle uyumlu olması ve daha fazla kişinin bu uygulamaları yüklemesi gerektiğini vurguladı.

AB ülkelerinin seyahatlerinde farklı yolcu bilgi formları kullandığını hatırlatan Von der Leyen, Komisyonun Kasım ayında bu konuya uyum sağlamak için bir pilot çalışma başlatacağını söyledi.

Von der Leyen, Kovid-19 aşısı çalışmalarının doğru ve hızlı bir şekilde değerlendirildiğine işaret ederek, AB'nin Kovid-19'a karşı geliştirilen olası aşılar için 3 firma ile ön alım anlaşmaları olduğunu, 4 firma ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

AB ülkelerinin Kovid-19 aşılarının adil dağıtımı konusunda fikir birliğine vardığını söyleyen Von der Leyen, "Üye ülkelere aynı anda, aynı şartlarda ve AB nüfusu içindeki paylarına göre aşı alacaklar" dedi.

Michel, Kovid-19 vakalarının tüm Avrupa'da hızla arttığını belirterek, bazı ülkelerin kapatmaya giderek önlem aldığını hatırlattı. Sağlık çalışanlarının büyük bir yük altında olduğunu vurgulayan Michel, bugünkü toplantıda liderlerle yapılan testlerin, temaslı kişilerin takibinin ve aşıların tartışıldığını söyledi.

Hızlı testlerin nasıl gönderileceğini, nasıl kullanılacağını ve test sonuçlarının üye ülkeler tarafından karşılıklı olarak nasıl tanınacağını tartıştıklarını belirten Michel, karantina dönemlerinden ve karantinanın nasıl uygulanacağından da bahsettiklerini belirtti.

Aşı ile ilgili olarak Michel, "Aşılar hazır olduğunda üye ülkeler arasında adil bir dağıtımı garanti etmeyi kabul ettik" dedi.

Öncelikle hangi grupların aşılanacağını da tartıştıklarını belirten Michel, önceliğin sağlık çalışanları, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar gibi gruplar olacağını belirtti. Aşıların dağıtımında depolama ve nakliye gibi lojistik konulardan da söz ettiklerini, aşıların güvenilirliği ve yan etkileri gibi olası sorunların da gündeme geldiğini belirterek, "Avrupalı ​​liderler bu konularda doğru kararların alınmasında söz sahibi olmak istiyorlar. . " ifadeyi kullandı.

Michel, Kovid-19 liderlerinin salgınla mücadele için bir araya gelip Türkiye'den konuştuğunu söyledi.

Ekim ayı başlarında, AB liderlerinin Doğu durumunu ve Türkiye ile ilişkilerini Akdeniz Zirvesi'nde ele aldığını hatırlatan Michel, "olumlu ve daha az olumlu" olmak üzere iki boyutlu stratejiyi seçtiklerini söyledi. Michel, "Türkiye ile olumlu bir gündem oluşturmanın yollarını önerdik. Şimdiye kadar Türkiye bu yolu seçmiş değil." dedi.

Doğu Akdeniz'deki tek taraflı eylemleri, provokasyonları ve söylemleri kabul edilemez bulduklarını ve kınadıklarını belirten Michel, "Bu konuyu Aralık ayında tekrar görüşeceğiz" dedi.