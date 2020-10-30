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Dünya AB ülkeleri koronavirüs aşısı için anlaştı! Adil dağıtacaklar
Dünya

AB ülkeleri koronavirüs aşısı için anlaştı! Adil dağıtacaklar

Koronavirüse karşı geliştirilecek aşıların dağıtımı konusunda anlaştıklarını belirten Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Üye ülkeler aşıları aynı anda, aynı koşullarda ve AB nüfusu içindeki paylarına göre alacaklar." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 03:52:00 -
AB ülkeleri koronavirüs aşısı için anlaştı! Adil dağıtacaklar

Avrupa'da salgında son durumunun çok ciddi olduğunu; vakaların, hastaneye kaldırılanların ve ölümlerin ciddi artış gösterdiğini anımsatan Von der Leyen, "Acilen harekete geçmezsek virüsün yayılması sağlık sistemlerimizi mahvedecek." diye konuştu.

AB ülkelerinin seyahatlerde farklı yolcu bilgilendirme formları kullandıklarını anımsatan Von der Leyen, Komisyonun kasım ayında bu konuda uyum sağlamaya yönelik pilot çalışmayı başlatacağını anlattı.

3 firmayla ön alım anlaşması yapıldı

Von der Leyen, Covid-19 aşı çalışmalarının doğru ve hızlı değerlendirildiğine işaret ederek AB'nin Covid-19'a karşı geliştirilen olası aşılar için 3 firmayla ön alım anlaşması yaptığını, 4 firmayla da görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

AB ülkelerinin Covid-19 aşılarının adil dağıtımına yönelik uzlaşı sağladıklarını söyleyen Von der Leyen, "Üye ülkeler aşıları aynı anda, aynı koşullarda ve AB nüfusu içindeki paylarına göre alacaklar." dedi.

Aşılar adil bir şekilde dağıtılacak

Michel, koronavirüs vakalarının Avrupa'nın her yerinde hızla arttığını belirterek bazı ülkelerin kapanmaya giderek önlemler aldığını hatırlattı. Sağlık çalışanlarının büyük yük altında olduğunu vurgulayan Michel, bugünkü toplantıda liderlerle testler, temaslıların takibi ve aşıların ele alındığını söyledi.

Michel, aşı konusunda ise "Aşılar hazır olduğunda üye ülkeler arasında adil bir dağıtımın garanti edilmesi konusunda mutabık kaldık." dedi.

 

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