  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AB, Türkiye'deki mültecilere yardım programlarını uzattı
Ekonomi

AB, Türkiye'deki mültecilere yardım programlarını uzattı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:41:52 -
AB, Türkiye'deki mültecilere yardım programlarını uzattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen 2 insani yardım programını 2022 yılı başına kadar uzattı.

AB Komisyonu, Türkiye'deki sığınmacıların temel ihtiyaçlarına ve eğitimlerine katkı sağlamaya yönelik insani yardım programları hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programı kapsamında dağıtılan Kızılay Kart'lara ve sığınmacı çocukların eğitimlerinin devamlılığını sağlamaya yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) programına desteğin 2022 yılının ilk aylarına kadar devam edeceği kaydedildi.

Programlarla Türkiye'deki 1,8 milyon sığınmacıya temel ihtiyaçları için aylık nakit yardım sağlandığı, 700 bin çocuğun da eğitimine katkı verildiği belirtilen açıklamada, söz konusu uzatılan yardım programlarının AB bütçesinden karşılanacağı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığı, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuk olduğu anımsatıldı.


- AB, 6 milyar avro taahhüt etmişti


AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Geçen hafta, AB tarafından "Türkiye'deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT)" kapsamında ödenmesi öngörülen 6 milyar avronun tamamının sözleşmelere bağlandığı açıklanmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hesap günü geldi...
Gündem

Hesap günü geldi... "Bir suç bulacak onu da bana yıkacaklardı"

Hain FETÖ’nün MİT TIR'ları kumpaslarıyla uzun süre generalliği engellenen Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu’nu hedef alan eski Yargıtay üyelerinin..
3 kardeşi küvette katledildi! Bilim Kurulu üyesi Prof. bakın kim çıktı
Sağlık

3 kardeşi küvette katledildi! Bilim Kurulu üyesi Prof. bakın kim çıktı

Koronavirüs pandemisi döneminde adından sıkça bahsettiren isimlerden birisi olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın Kıbrıs’..
Bakan Soylu
Siyaset

Bakan Soylu "Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol" deyip paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında vergi ile ilgili yaptığı konuşmanın videosunu "Allahım ..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay