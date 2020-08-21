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Aktüel AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Karabük Valisi Gürel'i ziyaret etti
Aktüel

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Karabük Valisi Gürel'i ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:58:10 -
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Karabük Valisi Gürel'i ziyaret etti

KARABÜK (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Karabük Valisi Fuat Gürel'e ziyarette bulundu.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Büyükelçi Berger, Valilik makamında Vali Gürel ile görüşerek bir süre sohbet etti.

Büyükelçi Berger'i, "Cumhuriyet Kenti Karabük" ve "UNESCO Dünya Miras Kenti" Safranbolu'da görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Gürel, ziyareti için konuğuna teşekkür etti.

Ziyaret, Gürel ve Berger'in karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.

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