AB stratejik körlükten kurtulmalı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı’nda başta AB olmak üzere dünyaya mesajlar verdi... Kovid-19 salgınına değinen Erdoğan, “Devlet geleneğini ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ prensibi üzerine inşa eden Türkiye, bu zorlu süreçte gerçekten başarılı bir sınav vermiştir. Haritada yerini dahi bulamayacakları ülkeleri Türkiye’ye örnek gösteren muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği avantajları en verimli şekilde kullanarak zaman, enerji ve kaynak israfına fırsat vermeden süreci yönettik” dedi.

“Dünya 5’ten büyüktür”e geldiler

Salgınla birlikte modern dünyanın acizliğinin gün yüzüne çıktığını vurgulayan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Uluslararası kuruluşlar bu yeni dönemi okumakta etkisiz ve çaresiz kalıyor. Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin aynı şekilde devam etmesi mümkün değildir. Türkiye olarak bu acı gerçeği yıllardır BM kürsüsünden ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyerek ifade ettik. İnsanlığın barışı, huzuru ve ortak geleceği için güç yerine adalet eksenli yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu söylüyoruz. Bu tespitlerimizi ilk gündeme getirdiğimizde bize mesafeli yaklaşanlar bile artık reform ihtiyacını kabullenmeye, Türkiye’nin tezlerini desteklemeye başladı. Önümüzdeki dönemde bu çağrımızı daha güçlü bir şekilde dillendirmeye devam edeceğiz.”

Türkiye oyun kuran devlet

Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs meselelerini hatırlatan Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz meselesinde daima sabırlı ve soğukkanlı davrandık. Bu meselede haklı olmanın ülkemize sağladığı özgüvenle hareket ediyor, müzakere masasından asla kaçmıyoruz. Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi kendisinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz. Tehdit, şantaj dilinin hiçbir fayda sağlamayacağı artık anlaşılmalıdır. Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Azeri bayrağı oradan inmeyecektir

Azerbaycan topraklarının işgal edilmesine sessiz kalmadıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye sadece kendi çıkarlarını korumak için değil, dost ve kardeşlerinin hukukunu savunmak için de güçlü olmak zorundadır. İşte biz şu anda Afganistan’dayız, şu anda Azerbaycan’dayız. Niye? Bunlar kardeşlerimiz, soydaşlarımız. Azeri kardeşlerimizi orada, Azeri Türklerin ifadesi ile ‘kaçkın yaşattı’. 28 yıl süren bu acımasız işgale Minsk Üçlüsü çözüm üretmedi. Şimdi Azeri kardeşlerimiz kendi göbeklerini kendileri kesti. Tek millet olmanın aşkı budur da onun için. Dün Şuşa’nın işgalden kurtarılmasıyla beraber sevincimiz ve umutlarımız daha da artmıştır. Merhum Mehmet Emin Resulzade’nin dediği gibi ‘Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez, inmeyecektir’. Dağlık Karabağ’daki işgal bitene kadar da mücadele bayrağı inşallah inmeyecektir.”

Teröristleri sarayda ağırlıyorlar

Batı’da yükselen İslam düşmanlığına da değinen Erdoğan, şunları ifade etti: “İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığının, yurt dışında yaşayan milyonlarca insanımızı hedef alan varoluşsal bir tehdide döndüğünü görüyoruz. İslam düşmanlığı, devlet başkanı seviyesinde teşvik ediliyor, destekleniyor. 40 yılda 50 bin vatandaşını teröre kurban vermiş DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek ülke olarak, elbette masumlara yönelik şiddeti tasvip etmiyoruz. Ancak Türkiye’nin sınırdışı ettiği yabancı terörist savaşçıların, Batılı ülkelerde elini kolunu sallayarak eylem yapmalarını da anlayamıyoruz. PKK tarafından şehit edilen onlarca öğretmen için en ufak üzüntü beyan etmeyenlerin, YPG’nin ele başılarını kırmızı halılarda saraylarda ağırlayanların bizim tavrımızı sorgulamasının hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur.”

Erdoğan büyükelçilere ‘BiP Meet’ten seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak 149 bölgede görev alan büyükelçiler ile BiP Meet üzerinden dijital ortamda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu toplantımız ilk çevrimiçi büyükelçiler konferansı olmasının yanı sıra bu çapta yerli yazılımla gerçekleştirilen ilk resmi programdır. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimizi bu teknolojik altyapıda ülkemize kazandıran Türk mühendislerini de ayrıca kutluyorum” dedi. 12. Büyükelçiler Konferansı’na Turkcell mühendisleri

tarafından geliştirilen BiP Meet ile destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da, şunları ifade etti: “BiP Meet’i de yurtdışındaki rakiplerimize göre daha kolay kullanımlı ve güçlü altyapısı ile güvenli bir alternatif olarak geliştirdik. Hızlı ve güvenli toplantılar yapabilmeyi mümkün kılan BiP Meet’le ülkemizin datası ülkemizde kalacak. Yerli ve milli teknolojilerin gelişimi için bizlere her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunarız.”