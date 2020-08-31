AB, Sırbistan-Kosova meselesinin bir an önce çözülmesinden yana

BLED (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) Sırbistan-Kosova Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, iki ülke arasındaki meselenin bir an önce kapsamlı bir çözüme kavuşturulmasını istediklerini ifade etti.

Slovenya'da düzenlenen 15. Bled Stratejik Forumu'nda konuşan Lajcak, diyalog sürecinin çok daha dinamik bir hal alacağını belirterek, kapsamlı bir çözüm için tarafların ayda birkaç kez Brüksel'de buluşacağını aktardı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Avdullah Hoti'yi de sürecin dinamikleştirileceği konusunda bilgilendirdiğini aktaran Lajcak, Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin bir süreç olduğunu vurguladı.

Lajcak, kapsamlı bir çözüm için belli bir süre zarfı olmadığını, ancak bu süreci uzatmanın da gereksiz olduğunu ifade ederek, "Eğer belli bir süre belirlerseniz o zaman bu işimizi de etkileyecektir. Uzatmak için bir sebep yok, ama bu süreç için gerekli zamanı da vermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bu hafta ABD'de yapılacak Sırbistan-Kosova görüşmesine de değinen Lajcak, bu görüşmenin tarihi ve amacı konusunda önceden bilgilendirilmediklerini belirterek, ABD'deki bazı kaynaklardan bu görüşmenin yalnızca ekonomik meselelerle ilgili olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Lajcak, AB'nin diyalog sürecinde 2011'den beri arabuluculuk yaptığını anımsatarak, bu sürecin iki tarafın da Avrupa geleceği ile bağlantılı olduğuna dikkati çekti.

Balkanlar'ın Avrupa hikayesinin ve genişleme sürecinin bir parçası olduğunu belirten Lajcak, AB'nin zaman zaman Balkanlar'a yaklaşımında bazı hatalar olduğu sözlerine ekledi.

- Sırbistan-Kosova meselesi ve diyalog süreci

Kosova, 2008'de Sırbistan'dan ayrılıp tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor.

Kosova, 100'den fazla ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmasına rağmen Sırbistan ile Kosova arasındaki gergin ilişkiler sık sık gerilimi de tırmandırıyor.

İlişkilerin normalleşmesi amacıyla AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan diyalog süreci, son olarak Kasım 2018'de kesintiye uğramış, geçen temmuz ayında ise Brüksel'de yapılan toplantı ile yeniden başlatılmıştı.