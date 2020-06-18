AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Kırım ve Sivastopol'un yasa dışı ilhakından dolayı Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzatma kararı aldı.

AB Konseyi, Rusya'nın Kırım ve Sivastopol'u yasa dışı ilhakı nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 23 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Buna göre, uzatılan yaptırımlarla AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım ve Sivastopol bölgelerindeki faaliyetleri sınırlandırılıyor.

AB'ye Kırım ve Sivastopol'dan ürün ithalatına izin verilmiyor. AB vatandaşları veya şirketleri, Kırım ve Sivastopol'dan emlak alamıyor ve bu bölgelerdeki şirketlere finansal hizmet sağlayamıyor.

Kırım bölgesine ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde kullanılacak bazı mal ve teknolojiler ihraç edilemiyor. Özellikle petrol, doğal gaz ve maden arama, çıkarma ve üretimine yönelik teknoloji sağlanması engelleniyor. Bu sektörlere teknik destek verilemiyor.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı.