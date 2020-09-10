AB, Rusya'ya yaptırımları uzattı

Avrupa Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve özgürlüğünü tehdit etmesi nedeniyle Birlik tarafından uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin 15 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Açıklamada, yaptırımlar uyarınca mal varlığı dondurulan ve seyahat yasağı uygulanan kişi sayısının 175, şirket sayısının 44 olduğu kaydedildi.

Rusya'ya AB yaptırımları

AB'nin diğer yaptırımlarına göre 27 üye ülke Rusya'ya silah satamıyor ve Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden satın alması kısıtlanıyor. Ayrıca, Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektörünün dışında tutulmuştur. Ticaret ve yatırım kısıtlamaları da dahil olmak üzere yaptırımlar 6 ayda bir uzatılıyor.

Rusya, Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini Mart 2014'te yasadışı olarak ilhak etti. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusunda yaşanan olayların ardından AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı.

AB, Rusya'ya yönelik ilk ekonomik yaptırım kararını 2014'te aldı.