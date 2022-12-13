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Dünya AB Rusya'ya karşı silah yardım fonunu artırıyor
Dünya

AB Rusya'ya karşı silah yardım fonunu artırıyor

Avrupa Birliği, Ukrayna'ya silah yardımı yapılması gibi savunma ve güvenlik konularında kullanılan fonu 2 milyar avro artırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 07:43:00 - 2022-12-13 08:24:51
AB Rusya'ya karşı silah yardım fonunu artırıyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 10'uncu aya girildi. Rus ordusunun şiddetini her geçen gün artırdığı savaş süresince, her iki ülkede de ağır kayıplar yaşanıyor. Ukrayna'nın yanında olduklarını açıklayan Batılı ülkeler ve ABD ise silah göndermeye devam ediyor..

Konuyla ilgili Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün yapılan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında alınan karar gereği Avrupa Barış Fonunun 6 milyar avroluk bütçesi, 2023 için 2 milyar avro artırıldı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, fonun azami bütçesinin daha sonra da 2027'ye kadar 5,5 milyar avro artırılabileceği bildirildi.

AA'nın haberine göre, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarında devreye sokulan fon, ayrıca Mozambik, Moldova, Gürcistan, Mali, Somali, Nijer, Bosna Hersek, Lübnan ve Moritanya gibi ülkelerdeki AB'nin askeri misyonları ve savunma desteğinde de kullanılıyor.

Fona üye ülkeler brüt milli gelirleri temelinde katkıda bulunuyor. Fon, Ukrayna'ya bugüne kadar 6 paket halinde yapılan silah yardımlarında kullanıldı. Fonun 2022'de yüzde 86'sı taahhüde bağlandı. Bu nedenle AB yönetimi, tükenmeye yaklaşan fonun artırılmasını istiyordu.

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