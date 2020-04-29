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Aktüel

AB, Polonya'da hakimlerin bağımsızlığına ilişkin yasaya karşı ihlal süreci başlattı

2020-04-29 15:25:52 -
AB, Polonya'da hakimlerin bağımsızlığına ilişkin yasaya karşı ihlal süreci başlattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, "Polonya'da hakimlerin bağımsızlığını korumak" için Varşova yönetimine karşı ihlal süreci başlattı.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Polonya'ya 20 Kasım 2019 tarihli yasanın hakimlerin bağımsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle resmi tebligat gönderildiği duyuruldu.

Böylelikle Polonya'ya karşı ihlal sürecinin başlatıldığı aktarılan açıklamada, yasanın aynı zamanda AB hukukuna da aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yeni yasanın Polonya'daki mahkemelerin AB hukukunu uygulamasına engel olduğu ifade edildi.

Polonya hükümetinin resmi tebligata cevap vermesi için iki ay süresi olduğu belirtilen açıklamada, yeni yasanın hakimler üzerinde siyasi kontrolü artırdığına dikkat çekildi.

Polonya'da 14 Şubat'ta yürürlüğe giren yasa, siyasi faaliyet yürüten hakimlerin cezalandırılması ve Yüksek Mahkeme başkanının seçilme sürecinin değiştirilmesi gibi unsurlar içeriyor.


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