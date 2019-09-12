AB örgütlerinden CHP ve HDP’li belediyelerin işçi kıyımına tepki: İşten atmalara karşı Hak-İş’in yanında olacağız 31 Mart yerel seçimleri sonrası kazandığı belediyelerde binlerce işçiyi işten atarak yerine kendi yandaşlarını alan CHP’li ve HDP’li belediyelerin hukuk tanımaz tavrına karşı Hak-İş’in başlattığı mücadeleye Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)’tan destek geldi. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’ın ITUC’a gönderdiği dayanışma mektubuna olumlu cevap geldi.

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr 31 Mart yerel seçimleri sonrası kazandığı belediyelerde binlerce işçiyi işten atarak yerine kendi yandaşlarını alan CHP’li ve HDP’li belediyelerin hukuk tanımaz tavrına karşı Hak-İş’in başlattığı mücadeleye Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)’tan destek geldi. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’ın ITUC’a gönderdiği dayanışma mektubuna olumlu cevap geldi. Dayanışma içinde olacağımızdan kuşkunuz olmasın Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 4 Eylül’de CHP ve HDP’ye geçen belediyelerde yaşanan haksız yere işten çıkarmalara dikkat çekmek amacıyla Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow’a mektup yazmıştı. ITUC’tan gelen cevapta, “Değerli Meslektaşlar. Bu zor zamanınızda dayanışma içinde olacağımızdan emin olabilirsiniz. ETUC ve EPSU/PSI ile de eylem konusunda koordine olmak amacıyla istişarede olacağız” ifadelerine yer verildi.

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