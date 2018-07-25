0553 313 94 23

AB onayladı! 400 milyon Euro geliyor

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların eğitim süreçlerine destek sağlayacak 400 milyon avroluk programa onay verdiğini açıkladı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:02
AB onayladı! 400 milyon Euro geliyor

AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların eğitimlerine destek sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı'na 400 milyon avroluk doğrudan hibe yapılmasına onay verildiğini açıkladı.

Açıklamada, fonun Ekim 2018'de sona erecek Suriyeli sığınmacılara yönelik mevcut eğitim projesinin devamını sağlayacağı bildirildi. 

3 AKADEMİK DÖNEMİ KAPSAYACAK

Kaynakla, sığınmacı çocuklara sağlanan eğitim kalitesinin yükseltilmesi, Suriyeli erişkinlere Türkçe dil eğitimi verilmesi ve sosyal uyum faaliyetlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, yeni paketin 3 akademik dönemi kapsayacağı kaydedildi.

AB liderleri, 29 Haziran'da Brüksel'de gerçekleştirilen zirvede, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılması kararını almıştı. Taahhüt edilen 3 milyar avroluk mali desteğin 2 milyar avrosunun birlik bütçesinden, 1 milyar avrosunun da üye ülkelerden temin edilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı.

YARDIMLAR HIZLI AKTARILMIYORDU

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.

18 Mart'taki zirvede ise söz konusu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, uzun süredir AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmadığını belirtiyor.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:02
  1. ab
  2. MÜLTECİLER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı üstüne uyarı
    1. Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı..
    2. "Rüya demiryolu güzergahı"..
    3. Cumhur ittifakı dağılıyorr mu? AK..
    4. AK Parti Genel Merkezinde resmen..
    5. Dünyanın en uzun köprüsü inşaa ediliyor!
    6. İran'dan Amerika'ya soğuk duş! Sürpriz..
    7. FETÖ'cü hakim adaylarına hapis cezası
    8. Kırıkkale'de arazi kavgası kanlı..
    9. Cezaevlerinde Adnan Oktar tedbiri!
    10. Adil Öksüz'ün gizli toplantıdaki..
    11. FLAŞ! Menajeri Galatasaray'ı açıkladı!
    12. AB onayladı! 400 milyon Euro geliyor
    13. ByLock kullanan FETÖ sanığına hapis..
    14. Savcılıkta öyle mahkemede böyle! Tabii..
    15. Müslüman bir kadın gayrimüslim bir..
    16. Adana'da FETÖ'nün 'bahçıvanı'na 22,5..
    17. Esed rejiminden Türkmendağı'na saldırı..
    18. İspanya'da yolcu gemisi alev alev..
    19. Bakan Selçuk'tan alkışlanacak hamle!..
    20. İçişleri Bakanlığı valilik kaymakamlık..
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!