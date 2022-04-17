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Dünya AB, Marine Le Pen'i zimmetine para geçirmekle suçladı
Dünya

AB, Marine Le Pen'i zimmetine para geçirmekle suçladı

Avrupa Birliği (AB) Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), gelecek hafta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'i zimmetine para geçirmekle suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 23:11:00 -
AB, Marine Le Pen'i zimmetine para geçirmekle suçladı

Fransız haber sitesi Mediapart'tan aktardığı habere göre, "Le Pen ve babası da dahil birkaç parti üyesi Avrupa Parlamentosu üyesiyken yaklaşık 620 bin Euro'yu kötüye kullandı."

Mediapart'ın 116 maddelik rapordan yayınladığı bölümde, milletvekillerinin AB fonlarını ulusal parti amaçları için harcadığı iddia edildi.

Paris Savcılığı, dosyanın "incelenmekte" olduğunu duyurdu.

"Fransa yargısı çağırmadı"

Aşırı sağcı partinin sözcülerinden biri "suçlamaların zamanlamasının manidar olduğunu" söyledi. Le Pen'in avukatı Rodolphe Bosselut, raporda 10 yıldan eski iddiaların dile getirildiğini belirterek "OLAF'ın hareketinden dehşete düştüğünü" ifade etti.

Avrupa makamlarının kendisine veya Le Pen'e nihai raporu göndermediğini belirten Bosselut, Ulusal Birlik Partisi liderinin "herhangi bir Fransız yargı makamı tarafından çağrılmadığını" kaydetti.

2018'deki soruşturma devam ediyor

Mediapart, OLAF'ın, raporu Mart ayında Fransız müfettişlere gönderdiğini kaydetti. Raporda, Le Pen, 2004 ve 2017 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi olduğu dönemde kişisel olarak yaklaşık 137 bin Euroluk AB fonunu 'yanlış yönlendirmekle' suçlandı.

Raporda, Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen; eski ortağı ve şimdiki Perpignan Belediye Başkanı Louis Aliot'nun kamu parasını kötüye kullandıkları belirtiliyor.

Yine Mediapart'ın aktardığına göre, Marine Le Pen, 2010'da Avrupa Bölgeleri ve Mali Kriz başlıklı bir konferansa katılacak 13 parti üyesinin otel odaları için 5.000 Euro değerinde talepte bulundu.

Le Pen ile ilgili 2018 yılında "parti çalışanlarının maaşlarını finanse etmek için AB parasını kullanarak" “güven ihlali” ve “kamu fonlarının kötüye kullanılması” iddialarıyla açılan soruşturma devam ediyor.

Seçim 24 Nisan'da

Fransa'da geçen hafta düzenlenen Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oyların yüzde 27,84'ünü, Le Pen ise 23,15'ini alarak ikinci tura kalmıştı. İkinci tur seçimler 24 Nisan'da yapılacak.

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