AB liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşması

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerinde gelecekteki bütçe konusunda anlaşmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Olağanüstü olaylar ve hepimizi etkileyen bu salgın, sıra dışı yeni yöntemler gerektiriyor. Bu nedenle zirve çok uzun sürdü." dedi.

Anlaşmanın sağlanmasının ardından kendisini hafiflemiş gibi hissettiğini belirten Merkel, "Hiç kolay değildi ama benim için önemli olan sonunda bir araya gelmiş olmamızdır." ifadesini kullandı.

AB bütçesini Avrupa'nın geleceği olarak nitelendiren Merkel, önemli olanın AB'yi ciddi şekilde etkileyen kriz zamanında dahi iç pazarın faaliyet göstermeye devam edebilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

- Kurtarma paketi

Uzlaşılan pakete göre, AB Komisyonu sermaye piyasalarından borçlanma yetkisi alacak. Bu yetki ve AB bütçesi garantisinde Komisyon kurtarma programına toplam 750 milyar avro kaynak sağlayacak. Bunun 390 milyar avrosu hibe, 360 milyar avrosu kredi olacak.

AB’nin 2021-2027 bütçesinin toplam boyutu ise 1 trilyon 74 milyar avroyu bulacak. Üye ülkeler, bütçeye milli gelirlerinin yüzde 1,4'ü oranında katkı verecek.



