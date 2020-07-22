AB: Libya'daki bölgesel aktörlerin askeri müdahale tehditleri tehlikeli

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Libya'daki çatışmada faal olan bölgesel aktörlerin yaptığı askeri müdahale tehditlerinin "tehlikeli" olduğu uyarısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Libya'da tek seçeneğin müzakere edilmiş siyasi çözüm olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, tüm tarafların Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Berlin Süreci'nde önemli taahhütlerde bulunduğuna dikkati çekilerek, bunların somut adıma çevrilmesi gerektiği ifade edildi.

AB'nin uluslararası ve bölgesel olmak üzere tüm taraflarla diyaloğu sürdüreceği belirtilen açıklamada, "Libya'daki bölgesel aktörlerin harekete geçilmesi yönündeki çağrılarına son vermesi gerekiyor. Askeri müdahale tehditleri tehlikeli ve Libya'daki taraflar arasındaki çatışma ve gerginliği artırma potansiyeli taşıyor." vurgusu yapıldı.

Mısır Meclisi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye "Libya'ya müdahale" yetkisi veren bir tasarıyı onaylamıştı.

Libya ise karara tepki vermiş, "Mısır Meclisinin, silahlı kuvvetlerini batı sınırının dışına göndermek için dün verdiği onay, Libya'ya savaş ilanıdır, Arap Birliği ve BM anlaşmalarının ihlalidir." açıklamasında bulunmuştu.







