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Aktüel AB kurumları önünde gösteri yapan Ermenilere polis müdahale etti
Aktüel

AB kurumları önünde gösteri yapan Ermenilere polis müdahale etti

Yeniakit Publisher
2020-10-07 16:21:48 -
AB kurumları önünde gösteri yapan Ermenilere polis müdahale etti

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Birliği (AB) kurumlarının önünde gösteri düzenleyen Ermenilere polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Belçika dışındaki ülkelerden otobüslerle gelenlerin de aralarında bulunduğu çoğunluğu Ermenilerden oluşan grup, Türkiye ve Azerbaycan karşıtı gösteri düzenlemek için sabah saatlerinden itibaren AB Komisyonu ile AB Konseyi binalarının yakınındaki alanda toplanmaya başladı.

Slogan atarak bir süre burada kalan göstericiler, daha sonra izinsiz yürüyüşe geçmek istedi. Belçika polisi bunun üzerine yolu keserek yürüyüşe izin vermedi.

Polis, buna rağmen dağılmayan kalabalığa tazyikli su sıkarak müdahale etti. Müdahalenin ardından grubun bir kısmı dağıldı, kalanlar ise beklemeye devam etti.

Polis, bir süre sonra kalan gruba da göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bu sırada çıkan arbedede bazı göstereciler yaralandı. Göstericilerin büyük kısmı olaylar üzerine dağıldı.


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