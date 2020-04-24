  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

AB, koruyucu ekipman ihracatına sınırlamayı uzattı

2020-04-24 15:19:33 -
AB, koruyucu ekipman ihracatına sınırlamayı uzattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 3’üncü ülkelere kişisel koruyucu ekipman ihracatının ön izne tabi tutulmasını uzatma kararı aldı.

AB Komisyonu, Kovid-19 nedeniyle üye ülkelerde kişisel koruyucu ekipman arzının korunmasına yönelik yeni tedbirler alındığını bildirdi.

Buna göre, maske, gözlük ve koruyucu giysilerin 3'üncü ülkelere ihracatı 30 gün için ön izninle yapılabilecek.

Söz konusu ön izin uygulaması Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Norveç, İzlanda ve İsviçre gibi bazı ülkeleri kapsamayacak.

AB, 15 Mart'ta 3'üncü ülkelere kişisel koruyucu ekipman ihracatını 6 hafta için ön izne tabi tutma kararı almıştı.

Son alınan kararla, koruyucu ekipmanlara yönelik ihracat ön izni uygulaması 1 ay daha uzatılmış oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı