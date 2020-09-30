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Dünya AB Konseyi Başkanı Michel’den Doğu Akdeniz konusunda önemli açıklama
Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel’den Doğu Akdeniz konusunda önemli açıklama

Akdeniz'de hidrokarbon arama bölgelerinin sınırlandırılması konusunda Avrupa Birliği üyesi Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan ihtilaf, devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı AB Zirvesi'nde görüşülecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 01:36:00 -
AB Konseyi Başkanı Michel’den Doğu Akdeniz konusunda önemli açıklama

27 Avrupa Konseyi üyesinin katılacağı yemekte sadece Doğu Akdeniz'e ve Türkiye ile olan ilişkilere ayrılacağı belirtildi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz’deki Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan anlaşmazlığın çözülmesinde Türkiye'nin "yapıcı" tavrı olmaması durumunda Avrupa Birliği'nin (AB) çıkarlarının gözetilmesi için "tüm seçeneklerin masada olduğunu" ifade etti.

Konsey Başkanı Michel, 27 Avrupa Konsey üyesine gönderdiği mektubunda; hedefin, tüm bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak amacıyla Türkiye ile yapıcı bir diyalog alanı yaratmak ve AB üyesi tüm devletlerin egemenlik haklarına ve egemenliklerine saygı gösterilmesini garanti altına almak olduğunu ifade etti. Bunun, Türkiye’nin yapıcı bir şekilde bağlandığında mümkün olabileceğini söyledi. Üye ülkelerin ve Avrupa Birliği'nin meşru çıkarlarını gözetmek için tüm alternatifler masada bulunmayı sürdürüyor" uyarısında bulundu.

 

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