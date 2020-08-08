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Aktüel

AB Konseyi Başkanı Michel'den Beyrut'ta Lübnanlılara dayanışma mesajı:

"Avrupa sizin yanınızdadır. Avrupa'nın, yeniden inşa için de yanınızda olacağına söz veriyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-08 17:35:54 -
AB Konseyi Başkanı Michel'den Beyrut'ta Lübnanlılara dayanışma mesajı:

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 4 Ağustos'taki patlamada büyük hasar gören Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret ederek, Avrupa'nın dayanışma ve yardım için hazır olduğu mesajını verdi.

Michel, Beyrut'u ziyareti hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, patlamanın meydana geldiği bölgedeki felaketin boyutundan sarsıldığını, kent halkının direncinden ve kurtarma ekiplerinin cesaretinden etkilendiğini belirtti.

Sadece sözde değil, somut adımlarla da Lübnan halkını destekleyeceklerini kaydeden Michel, "Lübnan, Avrupa'nın dayanışmasına güvenebilir. Avrupa sizin yanınızdadır. Avrupa'nın, yeniden inşa için de yanınızda olacağına söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Temsilciler Meclisi Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüştüğünü ifade eden Michel, bu görüşmelerde de dayanışma mesajlarını ilettiğini bildirdi.

Michel, "Tüm siyasi güçler, daha iyi bir gelecek için umut yaratmak amacıyla reformları uygulayarak halkın ortak iyiliği için birlikte çalışmalı." mesajını paylaştı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 154 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı. Kentteki hasarın boyutunun ise 10-15 milyar doları aşabileceği belirtilmişti.

AB, daha önce Lübnan'a yardım için 33 milyon avronun yanı sıra arama kurtarma ekip ve ekipmanları gönderme kararı almış, AB yönetimi de üye ülkelerden Lübnan'a desteklerini artırmalarını istemişti.


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