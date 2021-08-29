AB Komisyonu'ndan Yunanistan'a soğuk duş!

Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde sığınmacılara yönelik zulmüne tepki gösterdi. Atina'ya Ege'deki devriyeleri artırması için verilecek yardım bloke edildi.

2020 yılının Ocak ayından bu yana 6 bin 230 sığınmacıyı geri iterek ölüme terk eden Yunanistan’ın insanlık dışı uygulamaları hem raporlara yansıdı hem dünya kamuoyundan tepki gördü.

Avrupa Birliği Komisyonu, Yunan Sahil Güvenlik birimleri için talep edilen 15 milyon 800 bin euroluk ek kaynağa ‘hayır’ dedi.

AB'den Atina’ya sığınmacı tepkisi

Alman Der Spiegel'de yer alan habere göre Avrupa Birliği Komisyonu, gündeme gelen geri itmeler nedeniyle Yunan Sahil Güvenliği'ne ödemeleri bloke etti.

Der Spiegel’e göre komisyon, sınırdaki insanlık dışı eylemlere kaynak sağlamak istemiyor. Komisyon üyesi Ylva Johansson, Der Spiegel'e “Ödemenin temel hakları denetleme mekanizması kurulmasına bağlı olduğunu söyledik” açıklamasında bulundu.

643 milyon eurodan fazla ödeme yapıldı

Bu talep sonrası bir çalışma grubu kurulduğu bilgisini de paylaştı.

Avrupa Birliği 2015’ten bu yana mülteci kriziyle başa çıkabilmesi için Yunanistan’a 643 milyon eurodan fazla ödeme yaptı. Bu paranın bir kısmı doğrudan Yunan Sahil Güvenliği'ne gidiyor.

Kaynak: TRT Haber