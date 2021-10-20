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Dünya AB Komisyonu Üyesi Varhelyi: Türkiye kilit ortak olmaya devam etmekte
Dünya

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi: Türkiye kilit ortak olmaya devam etmekte

Avrupa Birliği Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, "Türkiye göç, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji ve ulaştırma gibi ortak çıkar alanlarında kilit önemde ortak olmaya devam etmektedir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 08:24:00 -
AB Komisyonu Üyesi Varhelyi: Türkiye kilit ortak olmaya devam etmekte

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin genişleme paketinde yer alan ülkelerle ilgili AB Komisyonunca hazırlanan raporların açıklanmasından sonra basın toplantısı düzenledi.

Oliver Varhelyi, "Türkiye göç, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji ve ulaştırma gibi ortak çıkar alanlarında kilit ortak olmaya devam etmektedir." dedi.

Bu kapsamda iklim ve göç ile ilgili yüksek düzeyli diyaloglar yürütüldüğünü belirten Varhelyi, bunları yakında sağlık alanındaki yüksek düzeyli diyaloğun takip edeceğini aktardı.

Haziran 2019'da AB'nin müzakerelerin durma noktasına geldiğini belirterek yeni fasılların açılmayacağı ve kapanmayacağına yönelik açıklamasını hatırlatan Varhelyi, buna neden olan etkenlerin halen geçerli olduğunu, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve temel haklar gibi alanlarda gerileme olduğunu savundu.

Oliver Varhelyi, "Yine de Türkiye ile iş birliği ve diyalog 2021'de artmıştır." diye konuştu.

Varhelyi, ülke raporlarıyla ilgili Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı sunumda da AB'nin Türkiye ile orantılı, kademeli ve geri çevrilebilir şekilde iş birliğine hazır olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Varhelyi, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü, temel haklar ve yargı gibi konularda AB'nin endişelerini gidermediğini ileri sürdü.

Göç konulu 18 Mart Mutabakatı'nın sonuç verdiğini belirten Varhelyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki göç konusunda kilit rol oynadığını, dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu aktardı.

Varhelyi, özellikle Türkiye'nin doğu sınırlarındaki göç yönetimi ve sınır kontrolü için sistemler sağlayacaklarını dile getirdi.

 

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