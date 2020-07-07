AB Komisyonu Başkanının Hırvatistan'da "seçim kampanyası" videosunda katılmasına tepki büyüyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Hırvatistan'da seçim kampanyası için çekilen bir videoya katılımı tepki çekti.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic için Avrupa Halk Partisi (EPP) üyeleri tarafından hazırlanan videoda, von der Leyen, AB bayrağının önünde Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) "Hırvatistan'ı güvenceye al" sloganını dile getirdi.

Kısa süre içinde von der Leyen'e karşı tepki büyürken, AB Komisyonu Başkanının siyasi bir parti ya da örgüte destek vermesinin pozisyonunu kötüye kullanmak ve mesleki ahlak kurallarını ihlal etmek anlamına geldiği ifade edildi.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, von der Leyen'in, kişisel olarak Plenkovic'e destek vermek istediğini ancak hatalı bir durumun ortaya çıktığını kabul etti.

"The Good Lobby" adlı kar amacı gütmeyen gözetleme örgütü ise von der Leyen hakkında şikayetçi olduklarını duyurdu.

Gözetleme örgütü, AB Komisyonu Başkanının bir üye ülkede yürütülen seçim kampanyasına müdahil olmasının görevini düzgün bir şekilde yerine getirme kapasitesine zarar verdiğini savundu.

Hırvatistan'da 5 Temmuz'da yapılan genel seçimi, iktidardaki merkez sağ parti HDZ kazanmıştı.

HDZ Genel Başkanı Andrej Plenkovic, oy veren herkese teşekkür ederek, "Bugünkü parlak zafer için teşekkür ederim. Halk, Hırvatistan'ın ilerlemesini istediği yolu seçti. Geride bıraktığımız dönem zorlu ama tecrübe doluydu. Önümüzdeki dönem ise büyük sorumluluklar barındırıyor." açıklamasında bulunmuştu.











