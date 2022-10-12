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Dünya AB Komisyonu Başkanı Leyen'den İran'a yaptırım tehdidi
Dünya

AB Komisyonu Başkanı Leyen'den İran'a yaptırım tehdidi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, buna göz yumulmaması gerektiğini belirterek yaptırım tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 20:27:00 -
AB Komisyonu Başkanı Leyen'den İran'a yaptırım tehdidi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İran'ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan ve 16 Eylül'de de hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ardından başlayan protestolarla ilgili konuşan Leyen, İran'a gerekli yaptırımların uygulanması gerektiğini söylerken, "Kadınlara yönelik yapılan baskıdan sorumlu olanlara yaptırım uygulama zamanı" dedi. Leyen ayrıca, "Bu şok edici şiddet cevapsız kalamaz" diyerek İran'da yaşananlara tepki gösterdi.

 

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