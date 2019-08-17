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AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ameliyat olacak

17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:17
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ameliyat olacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, ülkesi Lüksemburg'da safra kesesi ameliyatı olacağı bildirildi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, 64 yaşındaki Juncker'in "acilen kolesistektomi ameliyatına alınacağı" belirtildi.

Juncker, "safra kesesinin alınacağı" anlamına gelen söz konusu ameliyat nedeniyle Avusturya tatilini yarıda keserek, ülkesi Lüksemburg'a dönecek.

AB'nin yürütme organının başında bulunan Juncker'in görev süresi 5 ay sonra dolacak.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:17
  1. ameliyat
  2. Juncker
  3. safra kesesi

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